Barry-Callebaut-VR verkauft Aktien

(AWP) Ein oder mehrere Verwaltungsräte des Schokoladenkonzerns Barry Callebaut (BARN 2126 -1.57%) haben in den letzten Tagen eine grosse Zahl Aktien des Unternehmens verkauft und damit vom aktuell hohen Aktienkurs profitiert. Insgesamt wurden Papiere im Wert von gegen 22 Mio. Fr. verkauft.

Konkret wurden zwischen dem 23. und 27. Januar in vier Transaktionen insgesamt exakt 10’000 Aktien zu einem Gesamtpreis von 21,7 Mio. Fr. verkauft, wie aus den am Donnerstag auf der Internetseite der Schweizer Börsenbetreiberin SIX publizierten Transaktionsmeldungen hervorgeht. Verwaltungsräte und Geschäftsleitungsmitglieder sind verpflichtet, über den Kauf und Verkauf von Aktien des eigenen Unternehmens Auskunft zu geben.

Ob nur eine Person Aktien abgestossen hat oder ob mehrere Personen hinter den Veräusserungen stehen, ist nicht bekannt, da jeweils keine Namen der Käufer und Verkäufer genannt werden. Klar ist aufgrund der Angaben einzig, dass es jeweils ein nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrates war, welches die Transaktionen tätigte. Dass die vier Verkaufsaufträge aber zusammen genau 10’000 Aktien betrafen, deutet aber darauf hin, dass es sich um einen Verkäufer handelt.

Gemäss dem jüngsten Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2018/19 hielten am Ende dieser Periode (31. August) nur zwei Verwaltungsratsmitglieder mehr als 10’000 Aktien, und zwar Nicolas Jacobs von der Hauptaktionärsfamilie Jacobs sowie Jürgen Steinemann, der früher CEO des Konzerns war. Letzterer hat den Verwaltungsrat allerdings per letzte Generalversammlung im Dezember 2019 verlassen.

Der Zeitpunkt für den Verkauf ist – zumindest aus heutiger Sicht – sicher nicht schlecht gewählt. Die Barry-Callebaut-Aktie hat am 22. Januar, also am Tag vor dem ersten Verkauf, auf einem Allzeithoch von 2230 Fr. notiert. Aktuell (Donnerstag 15 Uhr) notiert das Papier noch bei 2132 Fr. und damit knapp unter dem Stand von Ende 2019.

