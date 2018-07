MCH Group brechen nach Absage von Swatch Group ein

Die Aktien der MCH Group haben am Montagmorgen fast 18% tiefer eröffnet. Denn die Basler Messegesellschaft muss eine weitere Hiobsbotschaft verkraften: Die Swatch Group habe beschlossen, ab 2019 nicht mehr an der Baselworld präsent zu sein, sagte Konzernchef Nick Hayek der «NZZ am Sonntag». Damit wird die Uhren- und Schmuckmesse ihren wichtigsten Aussteller verlieren.

Seit einiger Zeit Probleme

Die Baselword, bisher wichtigste Ertragsbringerin von MCH Group, ist seit einiger Zeit unter Druck. Im März zog sie nur noch 650 Aussteller an, halb so viele wie im Jahr zuvor. René Kamm, CEO von MCH Group, hatte schon Anfang Jahr gegenüber «Finanz und Wirtschaft» einen Einnahmenrückgang von 40 Mio. Fr. bei Baselworld vorhergesagt. Dies hatte bilanzielle Konsequenzen: Im Februar kündigte MCH Group an, den Bilanzwert der Messegebäude in Basel um 102 Mio. Fr. berichtigen zu müssen. Darauf wies sie für 2017 einen Verlust von 110 Mio. Fr. aus und verzichtete auf eine Dividende.