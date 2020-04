Baselworld steht vor dem Aus

Fünf weitere Uhrenmarken wollen an der nächstjährigen Baselworld ihre Zeitmesser nicht mehr ausstellen. Das gaben Rolex, Patek Philippe, Tudor, Chopard und Chanel in einer Mitteilung bekannt. Im Gegenzug planen sie, Anfang April des kommenden Jahres zusammen mit der Uhrenmesse Watches and Wonders (vormals SIHH) im Genfer Palexpo eine Konkurrenzveranstaltung zu machen.

Dieser Entscheid ist ein herber Schlag für die Baselworld. Bislang galten die beiden grössten unabhängigen Uhrenhersteller Rolex und Patek Philippe als letzte grosse Stütze der Messe, nachdem Swatch Group bereits für die Austragung 2019 abgesprungen war. Nun verliert die Messe sämtliche Ankeraussteller, die mit ihren Ständen den grössten Teil der Halle 1 belegt hatten. Damit ist die Gefahr gross, dass die MCH Group die Baselworld, ihre grösste Ertragsperle, zumindest nächstes Jahr nicht mehr durchführen kann.