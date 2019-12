Basilea-CEO sieht noch Luft für Cresemba-Umsatz

(AWP) Das Biotech-Unternehmen Basilea (BSLN 50.1 -1.28%) ist nach Ansicht seines Chefs David Veitch sehr gut unterwegs. Wie der CEO im Interview mit «The Market» erklärte, dürften die gesteckten Ziele weitestgehend erreicht werden.

David Veitch Bild: Basilea

Ein weiterer Fokus des Gesprächs ist das Medikament Cresemba, das zur Behandlung von Pilzinfektionen eingesetzt wird. In den USA wird es von Astellas Pharma und in Europa hauptsächlich von Pfizer (PFE 37.97 -0.45%) vermarktet. Das Ziel, mit dem Mittel bis Ende 2019 in 40 Märkten präsent zu sein, ist mit aktuell 38 Märkten nahezu erreicht.

Wie Veitch weiter ausführte, ist der Markt für Medikamente gegen Pilzinfektionen etwa 3 Mrd. $ gross. «Wenn Sie aber Analystenberichte über Basilea lesen, sehen Sie dort Erwartungen von 550 bis 850 Mio. $ pro Jahr», antwortet der CEO auf die Frage nach dem möglichen Potenzial für das Biotechunternehmen.

Japan und China fehlen

Dabei fehlen nach wie vor Japan und China auf der «Cresemba-Landkarte». Veitch begründet dies einerseits damit, dass die Behörden in beiden Ländern oft weitere klinische Studien verlangen, die beweisen, dass das Medikament auch bei ihrer Population wirkt. «In Japan führen wir mit unserem Partner Asahi Kasei nun eine klinische Phase-III-Studie mit 100 Patienten durch. Diese Studie sollte 2020 oder 2021 abgeschlossen sein, wonach wir mit einer Markteinführung Ende 2021 oder 2022 rechnen können.»

Auch der chinesische Markt sei wegen seines Potenzials sehr wichtig für Basilea. Der dortige Lizenzpartner, Pfizer, bereite derzeit die nächsten regulatorischen Schritte vor. «Dabei kommt eine neue Eigenheit des chinesischen Systems zum Zug: Die Behörden werden nach einem Antrag innerhalb von rund sechs Monaten entscheiden, ob wir eine klinische Studie mit chinesischen Patienten durchführen müssen, oder ob wir einen Clinical Trial Waiver erhalten und unsere Studiendaten aus den USA und Europa für die Zulassung akzeptiert werden.» Die Entscheidung erwarte er 2020.