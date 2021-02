Basilea reduziert Verlust

Basilea hat trotz Corona ein ansprechendes Jahr hinter sich. Die Betriebskosten wurden über die Hälfte gesenkt, wobei der Grossteil einem einmaligen Gewinn aus dem Verkauf des Hauptsitzes zu verdanken ist. Ende Jahr verfügt das Biotechunternehmen über 167 Mio. Fr. liquide Mittel, etwas mehr als 2019. Damit hat Basilea genügend Geld auf der Seite, um die Meilensteine der nächsten zwei Jahre zu finanzieren. Das laufende Jahr hat sich gut angelassen. In den vergangenen Tagen hat das Unternehmen positive Forschungsergebnisse in der Onkologie-Pipeline gemeldet. Zudem verkauft sie die Tochter in China, was die Betriebskosten weiter senken wird. Im Ausblick rechnet das Management mit 38 bis 51% höheren Umsatzbeiträgen der bereits im Markt zugelassenen Anti-Infektionsmittel Cresemba und Zevtera. Der Betriebsverlust soll sich auf vergleichbarer Basis, ohne den einmaligen Immobiliengewinn, auf 13 bis 23 Mio. Fr. reduzieren. Die Aktien haben in den vergangenen zehn Tagen 15% gewonnen, ihr Aufwärtspotenzial aber noch nicht ausgeschöpft. Basilea zählt zu den kaufenswerten Schweizer Biotech-Werten.