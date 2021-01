Basilea setzt 2020 etwas weniger um

Basilea wurde zum Jahresende leicht abgebremst. Das drückt sich in den vorläufigen Zahlen in einem Umsatz aus, der mit 128 Mio. Fr. am unteren Rand der eigenen Erwartungen liegt. Wegen der Pandemie und des starken Frankens würden kommerzielle Meilensteine erst in diesem Jahr erreicht. Die Zahlungen sollten also noch kommen. Wichtig ist, dass die Verkaufsbeteiligung an den beiden Produkten weiter gewachsen ist. Der Umsatzbeitrag der zwei Medikamente, des Antibiotikums Zevtera und des Antipilzmittels Cresemba, wird weiter klettern. Dieses Jahr werden unter anderem Zulassungen für Cresemba in China erwartet. Basilea ist also auf Kurs, die Gewinnschwelle zu erreichen. Dazu beitragen könnten auch pandemiebedingt tiefere Kosten. Im zweiten Halbjahr dürften sie einen massgeblichen Anteil daran gehabt haben, dass die liquiden Mittel zum Jahreswechsel 17 Mio. Fr. höher lagen als erwartet. Der Aktienkurs notiert etwa auf dem gleichen Niveau wie vor einem Jahr, obschon die Gesellschaft deutliche Fortschritte gemacht hat, auch in der Entwicklung von Krebsmedikamenten. Die Papiere erscheinen attraktiv.