Basilea übertrifft eigene Umsatzprognose

Basileas Jahr fängt mit einer positiven Umsatzwarnung so gut an, wie das alte Jahr aufgehört hat. Ihre beiden Produkte, das Antipilzmittel Cresemba und das Antibiotikum Zevtera, haben mit 129 Mio. Fr. mehr Einnahmen generiert als erwartet und gegenüber dem Vorjahr 65% zugelegt. Bereits mit dem Halbjahresergebnis hatte Basilea die Umsatzprognose für die genannten Medikamente auf maximal 125 Mio. Fr. erhöht. Der Gesamtumsatz werde nun voraussichtlich 148 Mio. Fr. betragen statt 134 bis 144 Mio. Das Biopharmaunternehmen steckt in einem positiven Newsflow. Zuvor hat es in kurzer Abfolge drei Meilensteinzahlungen bekannt gegeben. Sie wurden ausgelöst, weil Cresemba in China zugelassen worden war und die beiden Produkte gewisse Umsatzschwellen erreicht hatten. Einen wichtigen Meilenstein erwartet Basilea gegen Mitte Jahr, wenn die Resultate der Phase-III-Studie für Zevtera in den USA kommen. Die Gefahr des Scheiterns ist aber gering, hat sich das Mittel doch in anderen Märkten bewährt. Gefährlicher werden die Studien mit den Onkologiewirkstoffen. Basilea testet sie an mehreren soliden Tumoren. Mehrere Resultate werden bis Mitte Jahr erwartet.