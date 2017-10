Basilea verbreitet Optimismus

Bei der Biopharmagesellschaft Basilea laufen die Geschäfte gut. Das versichert zumindest die Unternehmensführung. In den vergangenen Monaten hat sie Vertriebsvereinbarungen für ihre beiden Medikamente Cresemba und Zevtera abgeschlossen, die ihre Markteinführung deutlich anschieben sollen. Doch auf Anleger scheint der Optimismus kaum abzufärben: Seit dem Sommer schwankt der Kurs beständig um 80 Fr.

Zuletzt beflügelte die Nachricht von einer Millionenzahlung am Montag die Titel. Sie gewannen mehr als 4%, am Dienstag notierten sie nur leicht schwächer. Basilea teilte mit, dass sie eine kommerzielle Meilensteinzahlung von 5 Mio. Fr. aufgrund starker Verkäufe von Cresemba in den USA vom Lizenzpartner Astellas erhalten hat. Damit kann Basilea offenbar an das positive Ergebnis des ersten Halbjahres anschliessen, als der Umsatz 56% auf 46,2 Mio. Fr. sprang.