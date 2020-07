Basileas Cresemba in Taiwan lanciert

(awp) Basileas Lizenzpartner Pfizer (PFE 35.23 0.06%) hat in Taiwan das Antimykotikum Cresemba (Isavuconazol) lanciert. Damit erhält das Schweizer Biopharmaunternehmen eine Meilensteinzahlung von einer halben Mio. $.

«Wir sind sehr zufrieden über die Markteinführung von Cresemba in Taiwan», liess sich Basilea-Chef David Veitch in einer Mitteilung vom Mittwoch zitieren. Dies habe – nach der Lancierung in Australien zu Jahresbeginn – nun eine zweite Meilensteinzahlung für den asiatisch-pazifischen Raum ausgelöst.

Cresemba wird bei Patienten mit invasiven Schimmelpilzinfektionen eingesetzt. Im Juni 2017 hatte Basilea (BSLN 51.8 1.07%) einen Lizenzvertrag mit Pfizer für Europa (ohne Skandinavien), Russland, die Türkei und Israel unterzeichnet. Dieser wurde im November 2017 auf China, einschliesslich Hongkong und Macau, sowie 16 Länder im asiatisch-pazifischen Raum erweitert.

Im Rahmen der Vereinbarung hat Basilea noch Anspruch auf regulatorische und kommerzielle Meilensteinzahlungen von bis zu rund 630 Mio. $ sowie auf umsatzbezogene Lizenzgebühren (Royalties) im Mittzehner-Prozentbereich, wie es hiess.

Cresemba wird den Angaben zufolge derzeit in 45 Ländern vertrieben, darunter die Vereinigten Staaten, die meisten EU-Mitgliedstaaten und mehrere weitere Länder innerhalb und ausserhalb Europas. In den zwölf Monaten bis Ende März 2020 hätten sich die weltweiten «In-Market»-Umsätze von Cresemba auf 220 Mio. $ belaufen. Das entspreche einem Wachstum von mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.