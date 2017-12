UBS-Chef: Nur «Frustrierte» kritisieren Bankerlöhne

(Bloomberg/Reuters/FT/SPU) Wegen der Vergütung von Bankern sind gestern an einer Konferenz der «Financial Times» in London Sergio Ermotti, Chef der UBS (UBSG 17.05 0.35%), und Paul Tucker, der ehemalige Vizegouverneur der Bank of England, aneinandergeraten.

Tucker, der bei der Veranstaltung im Publikum sass, meinte, Banker könnten ihre Saläre kürzen, statt sich darüber zu beklagen, wie schwierig es ist, im aktuellen Marktumfeld Profit zu erwirtschaften. Ermotti schoss zurück: «Wenn Sie ein Problem mit dem Thema Vergütung haben, lassen Sie uns ansehen, wie überall in der Wirtschaft kompensiert wird, statt mit dem Finger nur auf Banker zu zeigen.»

Laut Ermotti stehe die Branche am Pranger, während dies für andere Sektoren wie Private Equity oder Technologie nicht gelte. «Ich denke, diese Diskussion wird von Leuten angestossen, die vielleicht frustriert sind, dass sie nicht so viel verdienen», sagte der UBS-Chef.

Tucker entgegnete: «Banker streichen die Gewinne ein, während die Steuerzahler für die Verluste einstehen müssen.» Der ehemalige Notenbanker wies damit auf die prekäre Lage der UBS während der Finanzkrise hin. Im Jahr 2008 rettete die Eidgenossenschaft die Grossbank vor dem Ruin.

Ermotti verwies darauf, dass der Staat mit dem Bail-out letztlich sogar einen Gewinn erzielt habe, und empfahl Tucker, «wirklich auf die Fakten zu schauen».

UBS hat im vergangenen Jahr die kleinste Bonussumme seit vier Jahren an die Top-Banker ausgeschüttet. Dennoch rangierte Ermotti auf Platz eins der bestbezahlten Konzernchefs in der Schweiz, mit einer Vergütung von 13,7 Mio. Fr.