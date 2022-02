Hot Corner: Batterien ohne Schwächen

Elektroautos haben eine Schwachstelle: die Batterie. QuantumScape aus Kalifornien will diese Schwachstelle beseitigen. Das Unternehmen, das seit November 2020 an der New Yorker Börse kotiert ist, entwickelt Festkörperbatterien. Der Börsengang fand via Fusion mit der Investmentgesellschaft Kensington Capital statt.

Lithium-Ionen-Batterien, wie sie heute serienmässig in Elektroautos eingebaut werden, haben wegen ihrer Bauweise mit flüssigen oder gelartigen Elektrolyten verschiedene Schwächen. Bezogen auf ihr Gewicht ist die Speicherkapazität gering, mit jedem Ladezyklus lässt diese Kapazität ein klein wenig nach, bei tiefen Temperaturen ebenfalls, und sie sind feuergefährlich.

1000 Kilometer Reichweite

Festkörperbatterien haben all diese Schwächen nicht oder in deutlich geringerem Ausmass. Bei gleichem Gewicht speichern sie deutlich mehr Energie und lassen sich viel schneller laden als Lithium-Ionen-Batterien. Die Reichweite von Elektroautos liesse sich auf 1000 Kilometer oder mehr steigern. Es erstaunt nicht, dass die Hersteller von Elektroautos grosses Interesse an den Kraftpaketen haben.