Elliott legt Beteiligung an Bayer offen

(Reuters) Bayer (BAYN 60.11 7.36%) will sein Glyphosat-Problem mit einem eigens dafür ins Leben gerufenen Ausschuss im Verwaltungsrat in den Griff bekommen und erntet dafür Zuspruch des Hedgefonds Elliott. «Der Verwaltungsrat sieht die negativen Auswirkungen, die von der Unsicherheit im Zusammenhang mit den Gerichtsverfahren auf den Aktienkurs und die Wahrnehmung der Stakeholder ausgehen, und wird das Unternehmen dabei unterstützen, den Themenkomplex entschlossen und mit Umsicht voranzubringen», teilte der Dax-Konzern am Mittwochabend nach einer Sitzung des Verwaltungsrats mit.

Ein neu gegründeter Ausschuss, der sich aus acht Mitgliedern des Kontrollgremiums zusammen setzen soll, werde den Vorstand beraten und Vorschläge zur Prozessstrategie machen. Mehrere Mitglieder des Ausschusses haben nach Angaben von Bayer «umfassende Erfahrung mit komplexen Gerichtsverfahren.»

Bayer steht wegen der 63 Mrd. $ schweren Übernahme des US-Saatgut-Konzerns Monsanto – aus dessen Haus der umstrittene Unkrautvernichter Glyphosat stammt – unter Druck.

Werner Baumann war auf der Hauptversammlung Ende April als erster amtierender Vorstandschef eines Dax-Konzerns von den Aktionären nicht entlastet worden. Denn die Rechtsstreitigkeiten rund um Glyphosat lasten schwer auf dem Aktienkurs des Konzerns. Glyphosat steht unter Verdacht, Krebs zu erregen. In den USA sieht sich Bayer deshalb mit etwa 13’400 Klägern konfrontiert.

Einem Insider zufolge scheint Bayer seinen Ansatz für Rechtsstreitigkeiten geändert zu haben. Anstelle des Versuchs, sich durchsetzen zu wollen und dafür auch bis zum Schluss zu kämpfen, gehe es nun um die schnellere Suche nach einem Vergleich, um Investoren und Mitarbeiter zu beruhigen.

Elliott schaut Bayer auf die Finger

Am Mittwoch wagte sich erstmals auch der Hedgefonds Elliott aus der Deckung. Reuters hatte Ende 2018 von Insidern erfahren, dass der Fonds des US-Investors Paul Singer mit unter 3% bei Bayer eingestiegen ist. Zu seinen Plänen hielt sich Elliott bislang bedeckt. Nun erklärte Elliott, man begrüsse die geplanten Schritte und sei zuversichtlich, «dass die heutige Erklärung einen grundlegenden Wechsel in Bayers bisherigem Ansatz zur Bewältigung der rechtlichen Herausforderungen» darstelle.

Daraus ergäben sich Chancen für einen «zeitnahen Vergleich mit begrenztem finanziellen Aufwand». Denn die Prozessstrategie von Bayer brauche eine grundlegende Überarbeitung. Experten rechnen bereits seit längerem mit einem Vergleich. Er dürfte zwar Milliarden kosten, Bayer könnte damit aber praktisch alle Glyphosat-Klagen auf einmal vom Tisch räumen.

Von Elliott beratene Fonds halten nach Angaben des Investors Aktien und wirtschaftlich äquivalente Instrumente an Bayer in einem Gesamtwert von 1,1 Mrd. €. Einem Insider zufolge beläuft sich der Anteil an Bayer auf 2,1%. Elliott erklärte, dass zwar die Lösung der Herausforderungen in den Rechtsstreitigkeiten zunächst Priorität habe.

Bayer könne aber mehr für die langfristige Wertschöpfung zum Vorteil aller Stakeholder machen. «Elliott ist der Ansicht, dass der aktuell niedrige Aktienkurs von Bayer den signifikanten Wert der einzelnen Geschäftseinheiten bzw. die bestehende Wertschaffungsmöglichkeit von mehr als 30 Mrd. € nicht widerspiegelt», hiess es. Zu sofortigen, tiefgreifenden strukturellen Veränderungen will Elliott Bayer einem Insider zufolge nicht drängen.

Der 20-köpfige Verwaltungsrat beschloss auch konkrete Massnahmen zum Umgang mit den aktuellen rechtlichen Prozess- und Mediationsaktivitäten. Was genau geplant ist, liess Bayer aber offen. Zusätzliche Expertise holt sich der Konzern mit dem US-Anwalt John Beisner von der Kanzlei Skadden ins Haus, der den Verwaltungsrat zum Rechtskomplex Glyphosat beraten soll. Beisner, der ein Experte für Produkthaftungsklagen ist und etwa für den US-Pharmakonzern Merck (MRK 83.54 -1.99%) (MRK 92.36 0.07%) & Co beim Skandal um das Schmerzmittel Vioxx arbeitete, soll an den Sitzungen des neuen Ausschusses teilnehmen.

Der Ausschuss wird von Verwaltungsratspräsident Werner Wenning geleitet, der Bayer als Vorstandschef durch die Krise und Klagewelle wegen des Cholesterinsenkers Lipobay geführt hatte. Er wird je zur Hälfte mit Mitgliedern von der Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerseite besetzt. Dazu gehören unter anderem neben Betriebsratschef Oliver Zühlke auch Verwaltungsratsmitglied Paul Achleitner. Er ist als Verwaltungsratspräsident bei der Deutschen Bank Ärger gewohnt.

Wenning betonte, Bayer komme auch bei der von Investoren gewünschten weiteren Stärkung der Verwaltungsratsexpertise insbesondere im Bereich Landwirtschaft und Ernährung gut voran. «Wir sind mit hervorragenden und sehr angesehenen Kandidatinnen und Kandidaten im Gespräch.» Aktuell sei das Gremium aber sehr gut aufgestellt, um den Herausforderungen für Bayer zu begegnen. Ein Bayer-Sprecher wollte sich nicht äussern, ob kurz- bis mittelfristig Veränderungen im Verwaltungsrat geplant sind.