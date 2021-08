Bayer stärkt Pharmaforschung mit Übernahme

(Reuters) Bayer (BAYN 47.29 -5.09%) will mit einem Zukauf in den USA seine Pharmaforschung stärken. Der Konzern übernehme hierzu das Biotech-Unternehmen Vividion Therapeutics, teilte Bayer am Donnerstag mit. Der Kaufpreis betrage 1,5 Mrd. $ (rund 1,3 Mrd. €). Hinzu könnten noch erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 500 Mio. $ kommen. «Mit seiner Technologieplattform ist Vividion in der Lage, unterschiedliche Therapien mit niedermolekularen Wirkstoffen für verschiedene Indikationen zu entwickeln.» Dabei liege der Schwerpunkt zunächst im Bereich der Onkologie und Immunologie.

«Unser Ziel ist es, Patienten, deren medizinische Bedürfnisse durch die heute verfügbaren Behandlungsoptionen noch nicht abgedeckt werden, innovative Therapien anzubieten», sagte Bayer-Pharmachef Stefan Oelrich. Die Transaktion soll noch im laufenden Quartal abgeschlossen werden. Vividion werde weiter als eigenständiges Unternehmen geführt. Bayer verfüge nach Abschluss der Übernahme über sämtliche Rechte an der Forschungsplattform von Vividion.