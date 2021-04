Bayern haben’s schwer – in Berlin wie schon in Bonn

Täuscht der Eindruck? Manchmal klingt in deutschen Medien eine fadenscheinig kaschierte Sympathie mit den Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens an – der spanische Zentralstaat solle sich, so ist, wenn nicht auf, so doch zwischen den Zeilen zu lesen, nicht so gehaben und die reiche Region ziehen lassen, statt sie weiterhin zu melken.

Tja, sie wissen nicht, was sie tun (bzw. schreiben). Folgerichtig wäre schliesslich, dass Bayern, historisch, kulturell und gar sprachlich in ähnlichem Masse eigen­ständig wie die Generalitat um Barcelona, die Bundesrepublik verlässt statt sie weiterhin zu mästen.

Der deutsche Länderfinanzausgleich ist nämlich ähnlich heillos windschief wie der schweizerische Finanzausgleich unter den Kantonen. In Deutschland bezahlt vor allem Bayern; im vergangenen Jahr überwies München rund 7,7 Mrd. Euro an die Zentrale (danach Baden-Württemberg 3,7 Mrd. und Hessen 2,5 Mrd. Euro).

Ergo müsste Bayern bundespolitisch auch genug Power haben, um gelegentlich, ja eher regelmässig, jemanden für das nationale Spitzenamt zu stellen. Doch von wegen. Jetzt hat’s der ehrgeizige Ministerpräsident Markus Söder erfahren; er steht in der «K-Frage», wie der Pressejargon klingt, ernüchtert, wenngleich offenbar noch nicht kapitulationsbereit seinem Kollegen aus Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, gegenüber, der die weitaus grössere CDU hinter sich weiss.

Von Union bis Disunion

Da eben liegt der Hund begraben: Die Union ist mitunter eine Disunion. Das kuriose Konstrukt aus Christdemokraten (CDU) in 15 Bundesländern und Christ­sozialen (CSU) allein in Bayern ist ein Quell steter Spannungen. Die einen können nicht ohne die anderen; zwar kommt die CSU in Bayern insgesamt gut zurecht, auch weil sie selbst gegen die «eigene» Regierung in Berlin ein wenig Opposition markieren darf, doch auf Bundesebene brauchen die Bayern die volle Unterstützung der CDU. So ist die «dahoam» durchaus erfolgreiche CSU – ein Stück weit die Nachfolgerin der Bayerischen Volkspartei aus der Weimarer Republik; sie regiert den Freistaat seit 1957 ununterbrochen – in Berlin zwar mächtig bis gefürchtet, doch ins Kanzleramt schafft sie es nicht.

Zweimal hatten es CSU-Kandidaten wenigstens versuchen dürfen, mit herzhafter oder auch eher lauer Unterstützung der «Schwesterpartei» CDU: 1980 trat der legendäre Franz-Josef Strauss gegen den nicht minder famosen Helmut Schmidt an – der katholische Konservative aus dem Alpenvorland gegen den lutherischen Sozialdemokraten aus der Hansestadt Hamburg, die barocke Saftwurzel gegen den scharfzüngigen Weltökonomen: zwei brillante Köpfe und fronterfahrene Haudegen. Der damalige Wahlkampf der beiden Archetypen bot beste TV-Unterhaltung, selbst beim neutral-amüsierten Schweizer Publikum alemannischen Idioms. Seinerzeit paffte man noch eine nach der anderen vor laufender Kamera (Schmidt hielt es mit Menthol-Zigaretten, dafür würden ihn heute die Gesundheitspädagogen steinigen), und verbal tat man sich noch keine Kniefälle vor dem Zeitgeist an.

Strauss hatte schon länger erkannt, dass die CSU eine Art goldener Käfig ist. Nachdem sich 1976 die sozialliberale Koalition unter Helmut Schmidt gegen die Union unter Spitzenkandidat Helmut Kohl hatte halten können, kündigte Strauss die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU auf und plante, seine CSU auf ganz (West-)Deutschland auszuweiten, um die Wahlchancen der Unionsparteien zu verbessern. Doch schon nach wenigen Wochen heftigsten Unionshaders kroch Strauss zu Kreuze. Das Verhältnis zur CDU blieb jedoch angespannt, die Männerfreundschaft Strauss-Kohl war keine.

Die gemeinsame Fraktion bestimmte Strauss 1980 recht knapp zum Kanzlerkandidaten (gegen den von Kohl portierten niedersächsischen Regierungschef Ernst Albrecht, den Vater der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen übrigens). Doch nach Strauss’ Scheitern war dieses bayrische Hindernis für Helmut Kohl endgültig aus dem Weg geräumt.

Bleibt anzufügen, dass die CSU seit der Wiedervereinigung im Bundestag ein geringeres Gewicht hat, reine Arithmetik. Die CSU-Führung erkannte nach dem Mauerfall sogleich, dass ihr bundespolitischer Anspruch als gewichtige regionale Partei in einem grösseren Deutschland geschwächt würde und versuchte, in der Wendezeit «drüben» einen Juniorpartner zu installieren, die Deutsche Soziale Union DSU. Doch die erreichte in der ersten und letzten freien Volkskammerwahl 1990 nur 6,3%; 1993 gab die CSU das Expansionsvorhaben auf.

2002 dann eine ähnliche Konstellation wie 22 Jahre zuvor: Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber versuchte es gegen den SPD-Kanzler Gerhard Schröder, doch eigentümlicherweise wirkte in diesen ­Debatten Stoiber steifer und stolpernder als der bärbeissig-muntere Niedersachse Schröder, der die Wahl denn auch knapp gewann. Nun also soll, wie es zur Stunde wenigstens aussieht, der Rheinländer ­Laschet dem Bayern Söder vorgezogen werden, obwohl dieser in Umfragen besser abschneidet.

Auf den Bayern scheint gleichsam ein Fluch zu lasten, wenn es sie nach Berlin zieht bzw. vormals nach Bonn zog. Und doch: Einen Bayern gab’s im Kanzleramt der alten Bundesrepublik: Ludwig Erhard, Konrad Adenauers erfolgreicher Wirtschaftsminister und, wenn auch bloss von 1963 bis 1966, sein deutlich erfolgsärmerer Nachfolger als Kanzler. Doch Erhard war kein CSU-Mann, sondern Mitglied der CDU in Baden-Württemberg.

Überhaupt, so würden «echte» Altbayern granteln, kam Erhard aus Fürth und war somit Franke, erst noch evangelisch, gleich wie Söder, der aus der Nachbarstadt Nürnberg stammt. Aber das sind Finessen, für Aussenstehende unergründbar.

Nur die Bayernpartei will weg

Nicht zu vergessen: 1983 versuchte der Sozialdemokrat Hans-Jochen Vogel sein Glück gegen Kanzler Helmut Kohl, vergeblich. Vogel war eine Art Hors-sol-Bayer, aufgewachsen in Hessen, nach dem Krieg in München ansässig, dort von 1960 bis 1972 Oberbürgermeister, dann, 1981, für ein paar Monate Regierender Bürgermeister von Westberlin – vollkommen undenkbar in der Schweiz: Langjähriger Stadtpräsident von Zürich, später von Bern.

Die CSU darf nicht ins Kanzleramt – sollte das auch weiterhin gelten, könnte dann aus Frustration eine Bavexit-Laune aufkommen? Eher kaum. Nach Unabhängigkeit strebt bloss die Bayernpartei, eine Splittergruppe ohne Vertretung im Landtag (in den Fünfzigerjahren hatte sie noch zweistellig abgeschnitten, 2018 unter 2%). Bezeichnend: Auf ihrer Website findet sich eine Notiz unter dem Titel: «Aufhebung der Immunität dreier katalanischer EU-Abgeordneter ist eine Schande.»