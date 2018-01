BB Biotech erhöht Dividende

(AWP) Die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech (BION 69.4 1.39%) erhöht nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2017 die Dividende auf 3,30 Fr. je Aktie. Im Vorjahr hatte das Unternehmen trotz eines Gesamtjahresverlustes 2,75 Fr. pro Aktie ausgeschüttet. Das Portfolio der Gesellschaft habe sich 2017 gut entwickelt, heisst es in der Medienmitteilung des Unternehmens am Freitag.

Für das vierte Quartal 2017 weist BB Biotech auf Basis noch ungeprüfter Zahlen einen Verlust von 156 Mio. Fr. aus. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Nettoverlust von 24 Mio. Fr. verbucht. Für das Gesamtjahr liegt der Gewinn laut ersten Berechnungen bei 688 Mio. Fr. Zum Vergleich: Der Jahresverlust nach Steuern hatte 2016 bei 802 Mio. Fr. gelegen.

Dank einer starken Performance liegt die Gesamtrendite von BB Biotech laut Meldung für 2017 bei 23,1% in Fr. (+13,1% in €). Das Portfolio habe sich gut entwickelt, wobei vor allem das vierte Quartal sehr volatil war. Der Innere Wert stieg um 23,4% in Fr., 12,5% in € und 29,2% in $. Er übertraf damit den Nasdaq Biotech Index um 7,5%.

Im vierten Quartal sorgten die schwankungsstärkeren Märkte dafür, dass das Portfolio im Einklang mit dem Sektor 4% an Wert verlor. Gleichzeitig büsste der Aktienkurs von BB Biotech aber lediglich 1% in Fr. ein.

Vor allem die erhöhte Schwankungsbreite bei den grösseren Biotechnologie-Unternehmen habe im vierten Quartal eine beachtliche kurzfristige Abwertung nach sich gezogen, heisst es in der Mitteilung weiter. Im Gegensatz dazu setzten kleinere und mittlere Biotech-Firmen ihre Kursgewinne dank positiver klinischer Versuchsergebnisse und zahlreicher Produktlancierungen fort.

Mit Blick auf das Portfolio wurde im vierten Quartal die restliche Beteiligung an Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) veräussert. Im Large-Cap-Bereich nahm BB Biotech Gewinne bei Novo Nordisk nach deren starker Erholung mit und investierte die Mittel während eines heftigen Ausverkaufs Ende Oktober in Celgene.

Im Small- und Mid-Cap-Bereich stockte BB Biotech das Engagement in Radius Health, Macrogenics und Esperion (ESPR 74.96 -1.16%) auf und realisierte nach starken Kursavancen Gewinne bei Juno Therapeutics (JUNO 71.37 3.06%), Idorsia (IDIA 29.56 2.57%) und Alnylam. BB Biotech partizipierte auch an der Privatplatzierung von Cidara Therapeutics.

Für das gerade angelaufene Geschäftsjahr 2018 geht BB Biotech davon aus, dass der Sektor und das eigene Portfolio von bedeutenden Produktzulassungen und Meilensteinen profitieren werden.

