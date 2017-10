BB Biotech verdient weniger

(AWP) BB Biotech (BION 66.75 -1.48%) hat im dritten Quartal 2017 etwas weniger verdient als in der Vorjahresperiode. Unter dem Strich resultierte ein um 7,0% tieferer Gewinn von 364,6 Mio. Fr., wie die auf Biotech-Unternehmen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft am Freitag mitteilt.

Der Innere Wert des gesamten Aktienkapitals stieg in diesen drei Monaten den Angaben zufolge um 11% auf 3,69 Mrd. Fr. per Ende September, womit die Performance des Referenzindex NBI übertroffen worden sei. Die-BB Biotech-Aktie legte an der SIX im gleichen Zeitraum um ebenfalls 11% zu. Zu diesem insgesamt «erfreulichen» Ergebnis verhalfen solide Unternehmenszahlen zum zweiten Quartal und Produktzulassungen von Biotech-Unternehmen sowie etwas geringere Unsicherheiten bezüglich Preiskontrollen in den USA, wie es heisst.

Für die Neunmonatsperiode resultiert damit ein Gewinn von 843,0 Mio. nach einen Verlust von 777,9 Mio. im Vorjahr. Damals hatte BB Biotech die Marktturbulenzen im US-Biotechsektor zu spüren bekommen.

