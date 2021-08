BCGE ist zurück auf Kurs

Die Banque Cantonale de Genève (BCGE (BCGE 165.00 +0.3%)) hat ihre Delle überwunden. Nachdem die älteste Kantonalbank im vergangenen Jahr einen Rückgang beim Geschäftsertrag und beim Betriebsergebnis hinnehmen musste, hat sie im ersten Halbjahr alle relevanten Kennzahlen gesteigert.

Der Betriebsgewinn legte um 12,1% auf 205,3 Mio. Fr. zu, während beim Betriebsergebnis 77,3 Mio. Fr. erwirtschaftet wurden, ein Plus von 52,7%. Unter dem Strich resultierte im Vergleich zum Vorjahr ein Reingewinn von 64,4 Mio. Fr.

Im Vorjahr wurde das Ergebnis allerdings durch Schwierigkeiten bei der internationalen Handelsfinanzierung belastet. BCGE, die diesen Geschäftsbereich neben den Staatsbanken aus Zürich und der Waadt als einige der wenigen Kantonalbanken anbietet, musste damals für zwei Fälle Rückstellungen in der Höhe von rund 10 Mio. Fr. vornehmen.

Nun hat sich die Handelsfinanzierung aber wieder erholt. Um einen Viertel ist der Ertrag daraus seit 2020 gewachsen. Das trägt dazu bei, dass BCGE die zinsindifferenten Bereiche ihres Geschäfts im Berichtszeitraum weiter ausbauen konnte.

Diversifizierte Staatsbank

Im Vergleich zu anderen Kantonal- und Retailbanken verfügt das Finanzinstitut aus Genf über diversifiziertere Ertragsquellen. Zwar steuert das Zinsgeschäft mit knapp mehr als der Hälfte immer noch den grössten Teil zum Betriebsertrag bei. Doch wie bereits im Vorjahr entfällt etwas mehr als ein Drittel auf das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft, wozu auch die Handelsfinanzierung beiträgt. Das nimmt Druck von der Zinsmarge.

Ebenfalls gewachsen, wenn auch auf bescheidenerem Niveau, ist das Handelsgeschäft. Positiv ausgewirkt haben sich hier die im Grenzkanton Genf nach Corona erneut gestiegenen Fremdwährungstransaktionen. Bei den Hypotheken ist das Finanzinstitut um 3,1 % gewachsen. Mit 12,4 Mrd. Fr. liegt ihr Anteil an der Bilanz bei 44,3%. Diese hat sich moderat von 27,5 Mrd. Fr. auf 27,9 Mrd. Fr. vergrössert, ein Plus von 1,4%.

Profitiert hat BCGE auch vom Ausbau ihrer Vermögensverwaltung. Das Volumen der verwalteten Vermögen wurde um 5,1% auf 33,4 Mrd. Fr. gesteigert. Zugelegt hat BCGE insbesondere im Private Banking. Neben ihrem Heimmarkt bietet das Finanzinstitut dieses auch in Dubai, Hongkong und Frankreich, ihrem zweitwichtigsten Markt, an. Knapp einen Drittel ihres Umsatzes hat sie deshalb im ersten Semester in Dollar oder Euro erwirtschaftet.

Die Kosten hat das Finanzinstitut im Griff. Trotz eines gestiegenen Geschäftsaufwands, da in Digitalisierung, Personalrekrutierung und Sanierung der Büroräumlichkeiten investiert wurde, hat die Bank ihre Effizienz verbessert. Von 64,3% im Vorjahreszeitraum ist das Kosten-Einkommens-Verhältnis auf 61,6 % zurückgegangen.

Höhere Dividende möglich

Verschlechtern sich die konjunkturellen Aussichten nicht, prognostiziert BCGE für das laufende Jahr eine Steigerung des Gesamtergebnisses. Für diesen Fall stellt sie zudem eine mögliche Erhöhung der Dividenden und einen weiteren Ausbau ihres Eigenkapitals in Aussicht. BCGE verfügt wie die Berner und die Waadtländer Kantonalbank über keine explizite Staatsgarantie, obwohl sie mehrheitlich im Besitz von Kanton und Stadt Genf steht. Deshalb steht ihre Ausstattung mit Eigenkapital, die im ersten Semester ausgebaut wurde, besonders im Fokus von Investoren.

Die Valoren haben auf den Zahlenkranz positiv reagiert. Für die Genfer Kantonalbank spricht ihr im Branchenvergleich diversifizierter und international ausgerichtetes Geschäft. Ob dies allerdings für einen nachhaltigen Kursimpuls sorgt, muss sich zeigen. BCGE hinken seit Jahresbeginn dem Markt hinterher. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (2022) von 12 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,7 sind sie zwar günstig bewertet. Ein Kauf drängt sich aufgrund der starken regionalen Fokussierung des Finanzinstituts und der geringen Liquidität nicht auf. Zudem finden Dividendenjäger unter den Finanztiteln attraktivere Kaufgelegenheiten.

