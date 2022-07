«Bei Adecco sind die Probleme lösbar»

Mit den höheren Zinsen sind die Aktienbewertungen wieder wichtiger geworden. Doch derzeit überschatten Rezessionsängste das Geschehen an der Börse. Kein einfaches Umfeld für die beiden Portfoliomanager, die in Value-Aktien in Europa und den USA investieren. Sie sind überzeugt: Unterbewertete Aktien haben noch viel Aufholpotenzial.

Herr Selsas, Herr von Wyss, vor rund einem Jahr haben Sie gesagt, wenn die Zinsen steigen, werde es heiss für überbewertete Titel. Seither haben viele ehemalige Überflieger stark korrigiert. Befinden wir uns in einer neuen Marktphase?

Von Wyss: Vieles hat sich in den letzten Monaten so entwickelt wie von uns erwartet, inklusive einer Rotation in unterbewertete Titel. Leider ist dann noch der Ukrainekrieg dazwischengekommen, durch den die Risikoaversion an der Börse wieder massiv zugenommen hat. In unseren Fonds sind einige europäische Titel enthalten, und diese haben zuletzt vor allem unter den Rezessionsängsten gelitten. Erst wenn sich das Marktumfeld beruhigt, werden die Anleger wieder vermehrt auf die Bewertungen schauen.