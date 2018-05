Bei der Herstellung von Batterien muss vieles zusammenpassen

Alle Elektrofahrzeuge werden heute durch eine Lithium-Ionen-Batterie mit Strom versorgt. Deren interne Zusammensetzung variiert allerdings von Hersteller zu Hersteller. Unterschiedlich können insbesondere die Kathoden, die dem Strom erlauben, die Batterie zu verlassen, zusammengesetzt sein. Dabei kommen verschiedene Metallkombinationen zur Anwendung.

Die zurzeit populärste Metallkombination, die für Kathoden eingesetzt wird, ist Lithium-Nickel-Kobalt-Mangan-Oxid (NCM). Sie besteht aus annähernd gleich viel Nickel (30%), Kobalt (30%) und Mangan (28%). Lithium, das der Batterie den Namen gibt, hat einen Anteil von 12% an der Metallkombination. NCM-Kathoden gefallen Elektrofahrzeug-Herstellern wegen ihrer niedrigen Selbsterhitzungsrate. Das schmälert die Überhitzungsgefahr der Batterie und erhöht deren Betriebssicherheit. Weiter sorgt diese Metallkombination für eine gute Leistung, das heisst eine hohe Energiedichte. Batterien mit NCM-Kathoden kommen etwa in Elektrofahrzeugen von BMW (BMW 88.57 -5.07%), Mercedes-Benz, Hyundai (A005380 120 -11.11%) oder Kia (A000270 30.3 8.21%) zum Einsatz.

Ein Nachteil von NCM-Kathoden ist ihr relativ hoher Kobaltgehalt. Kobalt ist ein knapper Rohstoff – sein Preis kletterte deshalb 2017 angesichts einer steigenden Nachfrage über 120%. An der Knappheit von Kobalt, so wird prognostiziert, dürfte sich in den nächsten Jahren nichts ändern. Das setzt Hersteller von Batterien mit NCM-Kathoden einem erheblichen Preissteigerungsrisiko aus.

Suche nach dem besten Mix

Dieser Nachteil von NCM-Kathoden hat die Suche nach alternativen Metallkombinationen angeheizt. Ein bedeutendes Wachstumspotenzial wird dabei von Branchenanalysten der Kombination Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminium-Oxid (NCA) zugebilligt. NCA-Kathoden haben zurzeit die höchste Energiedichte aller in Elektrofahrzeug-Batterien eingesetzten Kathoden.

Ein anderer Vorteil von NCA- gegenüber NCM-Kathoden ist ihre preisliche Wettbewerbsfähigkeit. Dafür verantwortlich ist ein höherer Nickelgehalt (73%) bei gleichzeitig niedrigerem Kobaltanteil (14%). Ein Nachteil von Batterien mit hohem Nickelgehalt ist, dass sie zu Instabilität neigen. Ein prominenter Verwender von Batterien mit NCA-Kathoden ist Tesla.

Eine nochmals andere Metallkombination für Kathoden in Batterien heisst Lithium-Eisen-Phosphat (LFP). Wie der Name sagt, verwendet diese Zusammensetzung für Kathoden Eisen und Phosphat anstelle von Nickel und Kobalt. LFP-Kathoden werden zurzeit vor allem in Batterien angewendet, die chinesische Hersteller in Elektrofahrzeuge einbauen. Grund sind die niedrigeren Kosten im Vergleich zu anderen Metallkombinationen. Dazu kommt, dass Batterien mit LFP-Kathoden ein langes Zyklusleben aufweisen und durch hohe thermale Stabilität glänzen.

Ein Nachteil von Batterien mit LFP-Kathoden ist, dass sie eine niedrigere Energiedichte aufweisen als solche mit NCM- oder NCA-Kathoden. Das macht sie weniger attraktiv für die Hersteller von High-End-Elektrofahrzeugen, die wie Tesla versuchen, die Effizienz zu maximieren.

Transparency Market Research schätzt, dass der globale Markt für Lithium-Ionen-Batterien bis 2024 auf ein Volumen von 77 Mrd. $ wachsen wird, von 30 Mrd. $ in 2015. Wichtigste Hersteller sind zurzeit CATL (China; Kapazität in 2017: 40 Gigawattstunden), LG Chem (Südkorea; 23), BYD (China; 18), Samsung (SMSN 1149 0.52%) SDI (Südkorea; 12), Tesla/Panasonic (Panasonic 14.49 -0.75%) (USA/Japan; 7) und Microvast (USA; 6). Alle planen in den nächsten Jahren mehr oder weniger grosse Kapazitätserweiterungen. Schlagzeilen machten in diesem Zusammenhang vor allem Tesla und Panasonic mit dem Bau der Gigafactory in den USA.

Neue Dimensionen im Visier

Die drei Kathoden-Beispiele zeigen, dass jede Art von Lithium-Ionen-Batterien ihre Beschränkungen hat. Die Forschung nach besseren Alternativen läuft deshalb auf Hochtouren. Namen, die kursieren, sind etwa Nickel-3D-Zink-, Zink-Luft-, Lithium-Luft- oder Festkörper-Batterien.

Doch die Beschränkungen der Lithium-Ionen-Batterie mit neuer Technologie zu überwinden, ist nicht einfach. Die Entwicklung einer funktionierenden Batteriezelle, die sich für die Massenproduktion und den Einbau in ein Batteriepack eignet, ist harte Arbeit. Sie muss unzählige Lade-/Entladezyklen zulassen, eine hohe Leistung (Energiedichte) aufweisen, wenig Volumen und Gewicht haben, nicht überhitzen und jahrelang absolut sicher eingesetzt werden können.

Und ein neuer Batterietyp sollte preislich noch günstiger sein als der vorherige. Die Batteriekosten sind in den vergangenen Jahren stetig gefallen – von 700 $ pro Kilowattstunde (kWh) in 2009 auf 150 bis 175 $ pro kWh heute. Die Analysten von Boston Consulting Group (BCG) prognostizieren, dass die Kosten bis 2025 auf 80 bis 105 $ und bis 2030 auf 70 bis 90 $ weiter sinken werden.

Voraussetzung, dass diese Prognose wahr wird, ist allerdings, dass es gelingt, Batterien zu entwickeln, die weniger knappe und deshalb teure Rohstoffe benötigen. Geht das nicht, so befürchten die Analysten von Berenberg, dass der Rückgang der Batteriekosten mittelfristig bei etwa 160 $ pro kWh zum Stillstand kommen könnte. Das wäre deutlich höher als die 100 $ pro kWh, die die Berenberg-Experten als nötig erachten, damit Elektrofahrzeuge preislich gegenüber Autos mit herkömmlichem Verbrennungsmotor konkurrenzfähig werden.

