Pictet und Collardi trennen sich

(AWP) Paukenschlag bei der Genfer Privatbank Pictet: Boris Collardi nimmt auf Anfang nächsten Monats den Hut. Der ehemalige Julius Bär-Chef war lediglich gut drei Jahre Teilhaber beim Westschweizer Geldhaus.

«Nach sorgfältiger Überlegung und in Absprache mit dem Teilhabergremium hat Boris Collardi entschieden, von seiner Funktion als Teilhaber zurückzutreten und Pictet per 1. September 2021 zu verlassen», teilte Pictet am Mittwoch in einem Communiqué mit.

Ein Banksprecher betonte gegenüber der Nachrichtenagentur AWP, dass Collardis Ausscheiden «keinen Zusammenhang mit der Finma-Rüge» vom vergangenen Januar habe: Es handle sich um eine persönliche Entscheidung. Zur Nachrichtenagentur Reuters sagte ein Sprecher Collardis: «Er hat sich nach fast 30 Jahren im Private Banking, davon 20 Jahre in leitenden Funktionen, entschieden, seine eigenen Projekte in anderen Sektoren zu verfolgen.»

Sehr kurze Amtszeit

Der Wechsel des einstigen Julius Bär-Chefs zum Genfer Traditionshaus im Jahr 2018 hatte für einiges Aufsehen gesorgt. Er war der jüngste Teilhaber in der über zweihundertjährigen Geschichte der Bank, die 1805 zur Zeit der Herrschaft von Napoleon gegründet worden war. Und der 42. Teilhaber ist auch derjenige mit einer sehr kurzen Amtszeit. Mit gut dreieinhalb Jahren liegt Collardi deutlich unter dem Schnitt der Teilhaber, die in der Regel zwischen 20 und 25 Jahren ihre Funktion wahrnehmen.

Boris Collardi erklärte im Communiqué vom Mittwoch: «Ich bin stolz auf das, was wir in den vergangenen mehr als drei Jahren erreicht haben. Wie die Halbjahresergebnisse zeigen, ist die Gruppe so stark wie nie. Ich möchte allen Kolleginnen und Kollegen und dem Teilhabergremium für ihre Unterstützung und die Zusammenarbeit während meiner Zeit bei Pictet danken.»

Der geschäftsführende Senior-Teilhaber von Pictet, Renaud de Planta, lobte Collardi: «Wir sind dankbar für den bedeutenden Beitrag, den Boris Collardi in seinen Jahren bei Pictet für den Erfolg der Gruppe geleistet hat. Er wird uns fehlen, und wir wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft.»

Finma informiert

Die Finma sei über das Ausscheiden von Collardi informiert, sagte Sprecher Vinzenz Mathys auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Darüber hinaus gab die Finanzmarktaufsicht keinen Kommentar ab: «Wie üblich nehmen wir keine Stellung zu Personalwechseln.»

Im Januar hatte Collardi von der Finma eine Rüge kassiert wegen seiner Verantwortung für Mängel in der Geldwäschereibekämpfung rund um einen Korruptionsfall in Venezuela.

Collardi hatte die Rüge akzeptiert und sich zufrieden gezeigt, dass die Finma das Verfahren gegen ihn nun abgeschlossen habe: «Diese Entscheidung – und das ist das wesentliche – stellt einen Schlusspunkt in dieser Angelegenheit für mich dar.» Collardi entging mit dem Finma-Entscheid auch einem Berufsverbot.

Bei der Bank hatte es damals geheissen, dass sie die Finma-Entscheidung «zur Kenntnis genommen» habe. Das Finanzinstitut unterstütze Boris Collardi, der «das ganze Vertrauen der Bank geniesse», hatte Pictet im Januar mitgeteilt.

Collardi nicht alleine

Collardi war nicht der einzige, gegen den die Finma vorging: Auch für drei weitere ehemalige Topmanager von Julius Bär (BAER 63.68 +1.43%) hatte die Affäre Konsequenzen. Gegen einen eröffnete die Finma ein Verfahren zur Durchsetzung des Aufsichtsrechts (im Fachjargon: Enforcementverfahren). Dieses läuft immer noch.

Das Thema der Geldwäscherei rund um Korruptionsfälle beim venezolanischen Ölkonzern Petróleos de Venezuela PDVSA verfolgt Julius Bär seit mehreren Jahren. Bereits 2018 war ein ehemaliger Julius-Bär-Banker in den USA in diesem Zusammenhang festgenommen worden. Der Deutsche hatte sich in der Folge vor US-Gericht schuldig bekannt.

Im Februar 2020 hatte die Finma die Bank Bär im Rahmen eines Enforcementverfahrens wegen schweren Mängeln in der Geldwäschereibekämpfung im Kontext mit dem Korruptionsfall rund um PDVSA aber auch den Fussballverband Fifa gerügt. Dabei stellte sie auch systematische Mängel im Risikomanagement der Bank fest: Das Institut habe auf klare Hinweise auf Geldwäschereirisiken wiederholt nicht oder nicht entschieden genug reagiert. Die Bank war in der Folge von der Finma verpflichtet worden, wirkungsvolle Massnahmen zur Durchsetzung der geldwäschereirechtlichen Pflichten zu ergreifen.

Verfahren gegen mehrere Banken

Die mutmasslichen Korruptionsfälle rund um den venezolanischen Ölkonzern PDVSA betreffen nicht nur Julius Bär alleine. Die Finma stand laut eigenen Angaben in diesem Zusammenhang mit über 30 Schweizer Banken in Kontakt. Sie eröffnete schliesslich fünf Verfahren zur Durchsetzung des Aufsichtsrechts. Zwei Verfahren sind noch offen.

Gutes Halbjahresergebnis

Bei Pictet haben im ersten Halbjahr die Kassen so laut geklingelt wie noch nie: Der Reingewinn schoss um das Zweieinhalbfache auf 636 Mio. Fr. nach oben, wie das Genfer Geldhaus am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Im Vorjahressemester hatte Pictet unter dem Strich lediglich 262 Mio. Fr. verdient.

Grund für den jetzigen Gewinnsprung sei ein Sondereffekt, hiess es: «Im Nettoergebnis ist ein ausserordentlicher Gewinn aus dem im Verlauf des ersten Quartals 2021 durchgeführten Verkauf (sell and lease back) des Hauptgebäudes in Genf enthalten. Der Erlös aus der Transaktion wird es Pictet ermöglichen, die Vergrösserung ihres Hauptsitzes in Genf mit dem für 2025 geplanten Bau eines neuen Gebäudes selbst zu finanzieren.»

Aber auch ohne Immobiliengewinn liefen die Geschäfte rund: Der Betriebsertrag stieg gemäss den ungeprüften Zahlen um 16 Prozent auf 1,54 Mrd. Fr. Der Geschäftserfolg, der den ausserordentlichen Gewinn nicht berücksichtige, sei um 45% auf 464 Mio. Fr. geklettert.

Vermögen deutlich gestiegen

Das verwaltete oder verwahrte Vermögen erreichte am 30. Juni 2021 690 Mrd. Fr. Das sind 81 Mrd. Fr. mehr als am 31. Dezember 2020.

Die Gesamtkapitalquote der Pictet-Gruppe sei nach wie vor stark. Per 30. Juni 2021 betrug die Gesamtkapitalquote 22,2%. Das liege weit über dem von der Finma vorgeschriebenen Minimum von 12 %.

«Dies sind die besten Halbjahresergebnisse in der Geschichte von Pictet», erklärte der geschäftsführende Senior-Teilhaber, Renaud de Planta. Und die Geschichte der Bank ist über 200 Jahre lang: Pictet wurde 1805 gegründet. Damals herrschte noch Napoleon.

Als Grund für den guten Geschäftsgang nannte de Planta: «Dank unserer starken Anlageperformance im Vergleich zu Benchmarks vertrauten uns Kundinnen und Kunden Netto-Neugelder in Rekordhöhe an. Die Gruppe wird weiterhin ihre Präsenz in Asien und anderen Fokusmärkten ausbauen, ihre führenden Kompetenzen in alternativen Anlagen verstärken und signifikant in Technologie investieren.»