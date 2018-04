Bei Roche fällt ein Wachstumsträger weg

Der Pharmakonzern Roche hat den Markteintritt von biomedizinischen Nachahmerprodukten wohl auch im ersten Quartal mehr als kompensiert. Wenige Tage bevor er seine Umsatzzahlen am nächsten Donnerstag veröffentlicht, rechnen Analysten im Schnitt mit einem Anstieg um 3%, wie Daten des Finanzdienstleisters Bloomberg zeigen. Die Diagnostiksparte könnte dabei besser abschneiden.

In den Blick der Beobachter rücken derzeit allerdings die Aussichten in der Krebsimmuntherapie, wo Roche hinter den US-Konzernen Merck & Co und Bristol-Myers Squibb entscheidend zurückbleibt. Auf diesem Gebiet wird sich entscheiden, ob der Konzern in der Behandlung von Krebs in den nächsten Jahren noch wachsen wird.