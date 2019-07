Bundesgericht öffnet Bankdaten-Schleuse

Sollte jemand noch Zweifel am Ende des Schweizer Bankgeheimnisses gegenüber dem Ausland gehabt haben, das Bundesgericht hat sie am Freitag endgültig ausgeräumt. Das höchste Schweizer Gericht hat im Rechtsstreit der UBS gegen die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) der Behörde recht gegeben und erlaubt ihr die Lieferung von Namen, Geburtstagen und Adressen der Inhaber von über 40 000 UBS-Konten an Frankreich. Laut den dortigen Behörden beliefen sich die fraglichen Vermögen auf über 11 Mrd. Fr. Der Verdacht: Es handle sich dabei auch um unversteuertes Geld.

