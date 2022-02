Bei Zinserhöhungen gibt es das Europa der zwei Geschwindigkeiten

Die beiden wichtigsten Notenbanken in Europa hielten am Donnerstag ihre geldpolitischen Sitzungen ab. In beiden Währungsräumen schiessen die Preise seit Monaten aussergewöhnlich stark in die Höhe. Dennoch fielen die Beschlüsse gegensätzlich aus: Die Europäische Zentralbank (EZB) appellierte an den Status quo und veröffentlichte ein Communiqué, das nur durch einen weggefallenen Halbsatz von der vorangegangenen Stellungnahme im Dezember abwich. Die Bank of England (BoE) erhöhte hingegen den Leitzins zum zweiten Mal.

Weshalb dieser Unterschied in den beiden Volkswirtschaften, die geografisch nur der Ärmelkanal trennt? Christine Lagarde antwortete entschieden auf diese Frage, die ihr an der EZB-Medienkonferenz gestellt wurde. Anders als im Euroraum bestehe im Vereinigten Königreich ein signifikanter Aufwärtsdruck auf die Löhne, sagte die EZB-Präsidentin. Daran sei der Umstand schuld, dass Arbeitskräfte fehlten, auch weil viele Nicht-Briten wegen des Brexit das Land verlassen mussten.

EZB vertröstet auf März

Trotzdem ist der EZB-Rat in Sachen Inflationsausblick nicht gelassen. Generell seien alle Beteiligten sehr besorgt, berichtete Lagarde. Und mehrfach unterstrich sie die überraschend hohen Teuerungsraten im Dezember und Januar, die niemand vorausgesagt hatte. Die Währungshüter halten daran fest, dass die Preise noch einige Monate lang kräftig steigen werden, aber sich danach die Inflation im weiteren Jahresverlauf abschwächt.