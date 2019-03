Beihilfen kontra Markt

Der Begriff der «staatlichen Beihilfe» macht derzeit die Runde. Der Ausdruck entstammt dem Vokabular der EU und kommt vor im institutionellen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU (InstA). Er vergrämt die Kantone und ist Gegenstand eines in diesen Tagen publizierten Gutachtens des Basler Professors Philipp Zurkinden. Im InstA ist das grundsätzliche Verbot von Beihilfen gemäss Lesart der EU, also sofern sie den Wettbewerb verfälschen oder dies zu tun drohen, wenn auch mit vielen Ausnahmen, explizit vorgesehen: Für das Luftverkehrsabkommen, für künftige Marktzugangsabkommen (Stromabkommen beispielsweise) sowie mit Blick auf eine Modernisierung des Freihandelsabkommens mit der EU.

Beihilfen sind im Jargon der EU ein anderes Wort für Subventionen, inklusive Steuerprivilegien. Die Kantone fürchten nun mit Blick auf die allfällige Revision des Freihandelsabkommens um ihre Massnahmen zur Wirtschaftsförderung über die steuerlich privilegierte Ansiedelung neuer Unternehmen – sie haben den Begriff so zu einem Knackpunkt des InstA gemacht. Das bestätigt auch das genannte Gutachten. Demnach könnte das Beihilfeverbot erhebliche Folgen für die Schweiz haben. Es empfiehlt gar, den Passus betreffend staatliche Beihilfen allenfalls nicht zu unterstützen.

Es ist schon erstaunlich: Subventionen (oder eben Beihilfen) haben in einer marktwirtschaftlichen Ordnung, die die Schweiz für sich in Anspruch nimmt, rein gar nichts verloren. Die ablehnende Haltung der Kantone gegenüber einem Verbot bestätigt ganz einfach, wie verbreitet derartige marktwidrige Massnahmen in der Schweiz sind – kein Ruhmesblatt für ein sich liberal nennendes Land. Noch erstaunlicher: Kaum jemand stört sich an dieser Haltung der Kantone und anderer potenziell Betroffener.

Subventionen wirken immer marktverzerrend und vermindern damit letztlich den Wohlstand aller. Das gilt sowohl für landwirtschaftliche Subventionen, für die Unterstützung neuer erneuerbarer Energieträger, die sonst in keiner Art und Weise marktfähig wären, wie auch für Steuerprivilegien zur Ansiedlung neuer, ausländischer Unternehmen.

Ködert ein Kanton Unternehmen mit Steuerprivilegien, so geht dies letztlich auf Kosten der schon ansässigen, ordentlich besteuerten Unternehmen sowie der übrigen Steuerpflichtigen – sie haben die Zeche zu bezahlen. Vorzuziehen wären niedrigere Steuern für alle – statt Privilegien für wenige. Jeder marktwirtschaftliche Geist muss die Forderung nach einem grundsätzlichen Verbot staatlicher Beihilfen unterstützen.

Die Besitzstandwahrer, in diesem Fall die Kantone, kämpfen, wie andere auch, für den Status quo. Sie wissen, warum: Sie haben einiges zu verlieren. Das InstA könnte so gesehen auch zu einem Instrument im Kampf gegen staatliche Subventionen werden – auch die Landwirtschaft und andere hoch subventionierte Bereiche könnten in der Folge unter Druck geraten. Das wäre ein Nebeneffekt des InstA, der durchaus zu begrüssen wäre.