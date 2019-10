Belastungstest für den Welthandel

Einige Experten bezeichnen den Streit auch als «die Mutter aller Handelskriege». In den feindlichen Lagern stehen sich die Flugzeughersteller Boeing und Airbus gegenüber, oder vielmehr die USA und die Europäische Union. In der World Trade Organisation (WTO) sind Länder und nicht Firmen vertreten, somit prozessieren die zwei Wirtschaftsmächte gegeneinander. Wie es sich für einen Handelsstreit eigentlich gehört, nimmt sich die WTO diesem Zwist an und dies bereits seit dem Jahr 2004.

Die USA und die EU werfen sich gegenseitig vor, ihren jeweiligen Flugzeughersteller unrechtmässig subventioniert zu haben, was zu Wettbewerbsverzerrungen führe. Die WTO gab beiden Seiten recht. Sowohl die USA als auch die EU wehren sich allerdings rigoros gegen das Ersturteil und haben den Streitfall durch sämtliche Instanzen gezogen. Am Ende des komplexen Schiedsverfahrens steht der Dispute Settlement Body. An diesem Gremium ist es jetzt festzulegen, wie hoch der Schaden für die jeweilige Partei ist und welche Strafzölle somit ganz legitim erhoben werden dürfen.