Belebung der Weltwirtschaft in Sicht, sofern sich die Handelskonflikte nicht verschärfen

Sinkende Anleiherenditen signalisieren eine grundlegende Veränderung der monetären Erwartungen.

Führende Investmentexperten von T. Rowe Price beurteilen das globale wirtschaftliche Umfeld und die Aussichten für die Finanzmärkte zu Beginn des zweiten Halbjahrs 2019 weiterhin vorsichtig optimistisch. Verbunden damit ist allerdings die Mahnung, dass politische Risiken – insbesondere eine Eskalation der Handelsstreitigkeiten – erneute Volatilität auslösen und das Wachstum zusätzlich bremsen könnten.

Zum Teil schienen sich im Verhalten der Märkte im ersten Halbjahr 2019 zwei entgegengesetzte Auffassungen widerzuspiegeln, erläutert Robert W. Sharps, Chief Investment Officer (CIO) und Head of Investments:

Eine positive Entwicklung war, dass sich die Erwartungen der Märkte an die Geldpolitik im ersten Halbjahr dramatisch verändert haben. Mittlerweile tendieren die Marktteilnehmer zu der Einschätzung, die US-Notenbank (Fed) werde die Zinsen eher senken als weiter anheben, sagt Mark Vaselkiv, CIO Fixed Income.

Negativ war dagegen, dass die Hoffnung auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China im Mai gesunken ist. Zudem drohte die Trump-Regierung kurzzeitig mit der Erhebung von Zöllen auf Erzeugnisse aus Mexiko. Ängste vor einem Handelskrieg trugen zur anhaltenden Stärke des US-Dollars bei, wohingegen die Währungen der Schwellenländer (Emerging Markets, kurz EM) unter Druck standen, wie Justin Thomson, CIO Equity, bemerkt.

«Viel hängt von einer Beilegung des Handelskonflikts ab und davon, dass sich wenigstens in einzelnen Bereichen Verbesserungen des globalen Wachstums und der Ertragsentwicklung der Unternehmen abzuzeichnen beginnen», meint Sharps. «In dem Fall könnte die US-Börse auf neue Höchststände klettern. Andernfalls müssten die Erwartungen für 2020 definitiv gesenkt werden.»

Die Weltwirtschaft hat an Schwung verloren, doch Rezessionen sind nicht zu erwarten

Sorgen um die Stärke der US-Wirtschaft und die Verfassung der Weltwirtschaft kehrten im zweiten Quartal 2019 zurück. Die rasanten Gewinnsteigerungen, die US-Unternehmen 2018 verzeichnet hatten, fanden ein abruptes Ende.

Die Konsensprognosen gehen zwar von einer erneuten Beschleunigung des Ertragswachstums später im Jahr aus, doch dafür «müssen erst die Konjunkturdaten besser werden, besonders ausserhalb der USA», glaubt Sharps. Laut Thomson sind die Aussichten für das globale Wachstum indessen weiterhin trübe:

Wichtige Information. Nur für qualifizierte Anleger, nicht zur Weiterverteilung bestimmt.

Wichtige Information. Nur für qualifizierte Anleger, nicht zur Weiterverteilung bestimmt.



Schweiz – Herausgegeben in der Schweiz von T. Rowe Price (Switzerland) GmbH, Talstrasse 65, 6. Stock, 8001 Zürich, Schweiz. Nur für qualifizierte Anleger.



© 2019 T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE und das Dickhornschaf-Logo sind – zusammen und/oder einzeln – Markenzeichen bzw. eingetragene Handelsmarken von T. Rowe Price Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten.