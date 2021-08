Belén Garijo: Einsam an der Spitze

Sie ist die Einzige. Und will auf keinen Fall die Letzte sein. Belén Garijo, seit Mai CEO des deutschen Pharmakonzerns Merck, steht als weibliche CEO eines Dax-Konzerns allein auf weiter Flur. Kein Wunder, dass das Thema «Gläserne Decke» nach Bekanntwerden der Personalie auf den Fragelisten der Journalisten weit oben stand. «Hart arbeiten allein genügt nicht», titelte die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» über einem Interview mit ihr, «Ich wusste immer, was ich wollte» prangte im «Manager Magazin». Dieser Wirbel um sie habe sie erschreckt, sagte die Spanierin im Mai im «Stern»-Podcast «Die Boss». «Natürlich habe ich eine klare Meinung zu Inklusion, aber ich will nicht, dass es das einzige Thema ist, über das ich reden kann. Ich will wegen meiner Leistungen geschätzt werden.»

Nimmt man den Aktienkurs als Gradmesser, so sind zumindest die Erwartungen an die Leistungen der studierten Ärztin hoch. An den Merck-Papieren führt für Dax-Investoren dieses Jahr nichts vorbei. Allein in den vergangenen drei Monaten verteuerten sie sich 50%, seit dem Kurssturz im März 2020 legten die Aktien 140% zu. Auch wenn die Analysten skeptisch sind, haben Merck viel Momentum auf ihrer Seite.

Wichtiger Pfeiler des Erfolgs ist die Laborsparte, mit der Merck von der Coronapandemie profitiert. Das Unternehmen beliefert weltweit mehr als 50 Corona-Impfstoffentwickler und versorgt beispielsweise BioNTech mit Lipiden für ihren Impfstoff. Anfang August hat die Geschäftsleitung die Jahresprognose zum zweiten Mal erhöht. Der Umsatz soll auf bis knapp 20 Mrd. € wachsen, der bereinigte Betriebsgewinn auf Stufe Ebitda bis zu 25% auf 6 Mrd. € steigen. Einzig im zweitwichtigsten Bereich Healthcare zeigt Merck Schwächen. Vergangenes Jahr ging der Umsatz zurück, heuer musste Garijo die Erwartung an die Einnahmen von Produkten aus der Entwicklungspipeline dämpfen.

Just in dem Bereich also, in dem sich die 61-Jährige als unersetzbare Kraft für das 350 Jahre alte Pharmaunternehmen bewiesen hatte. 2011 als operative Chefin des Biopharma-Geschäfts zu Merck gestossen, übernahm Garijo vier Jahre später die Leitung der Healthcare-Sparte und krempelte das Geschäft um. Sie strukturierte die Forschung und Entwicklung um, positionierte das Portfolio neu und steigerte durch die milliardenschweren Allianzen mit GlaxosmithKline und Pfizer die Bedeutung von Merck im Bereich Onkologie. Dazu kamen geografische Expansionen in wichtige Wachstumsmärkte. «Man muss kein Mediziner sein, um in meinem Job Erfolg zu haben», sagte sie in dieser Funktion vor vier Jahren gegenüber «Finanz und Wirtschaft». «Aber mein Hintergrund hilft mir, die richtigen Fragen zu stellen».

Ihre Sporen abverdient hat sich die Medizinerin mit Fachgebiet Klinische Pharmakologie in der Forschung und Entwicklung des US-Pharmakonzerns Abbott. Erst bei Rhône-Poulenc, nach deren Übernahme durch die neue Eignerin Sanofi, leitete sie ab 1996 den Bereich Onkologie. Bei den Franzosen blieb Garijo bis zu ihrem Wechsel zu Merck. Ihren letzten grossen Auftritt für Sanofi hatte sie als Verantwortliche der Region Europa bei der Integration des US-Biotechs Genzyme, das sich der Pharmariese mehr als 20 Mrd. $ hatte kosten lassen.

Nun ist Garijo ganz oben angekommen. Und stellt noch immer die richtigen Fragen. Beispielsweise die, welche Rolle europäische Pharmaunternehmen künftig spielen sollen. Man müsse sich in Europa anstrengen, Innovationen voranzutreiben und Technologien weiterzuentwickeln, sagte die Mutter von zwei erwachsenen Töchtern im Mai gegenüber dem «Handelsblatt». Als Chance sieht sie die Kraft, mit der das Coronavirus ihre Branche in den vergangenen eineinhalb Jahren zu mehr Geschwindigkeit und Innovationskraft verdammt hat. Besonders im Bereich mRNA sei das Potenzial gross. Am Kurs von Merck, die den Bereich mit Akquisitionen und Partnerschaften ausbaut, dürfte sich deshalb so rasch nichts ändern.