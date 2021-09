Belimos Wärmezähler von Piccard geadelt

Mit einem neuen Produkt dringt die Gebäudetechnikerin Belimo in einen Markt vor, den sie bisher nicht bedient hat. An einem Kapitalmarkttag für Analysten und Investoren stellte CEO Lars van der Haegen ein Gerät vor, das den Wärmefluss in Heizsystemen steuern und gleichzeitig die in den Raum abgegebene Wärmeenergie messen kann. Belimo Energy Walve heisst der Wärmezähler, mit dem ein 600 Mio. Fr. grosser Markt erschlossen werden soll.

Zur Einordnung: Mit ihrem bisherigen Sortiment bewegt sich Belimo in einem Markt, auf dem derzeit rund 4 Mrd. Fr. pro Jahr umgesetzt werden und der mit dem neuen Gerät nun 15% grösser wird. Belimo betritt mit dem Wärmezähler, der wie alle Komponenten für gewerblich genutzte Gebäude konzipiert ist, Neuland. Denn die Zähler liefern Daten, die von den Liegenschaftsbesitzern für die Abrechnung von Heizkosten verwendet werden, weshalb solche Geräte hochgradig reguliert sind.

Zertifizierte Produktion

In Europa fallen die Geräte unter die Messgeräterichtlinie MID (Measuring Instruments Directive), die von Wärmezählern Präzision und Rückverfolgbarkeit verlangt. Die Produktion wird damit aufwendiger und muss genau wie das Gerät zertifiziert werden. Belimo hat ihr neues Produkt mit verschiedenen Schnittstellen zu Gebäudemanagementsystemen ausgestattet. Zudem können die Daten in eine Cloud gesendet werden.