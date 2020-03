Mehrere Unternehmen verschieben GV

Bell Food (BELN 254 1.6%) Group verschiebt wegen der weiteren Verbreitung des Coronavirus und der Bestimmung der Schweizer Behörden die Generalversammlung vom 17. März in Basel. Da sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen lasse, ob das Verbot der Bundesbehörden, Veranstaltungen mit über tausend Personen durchzuführen, über den 15. März hinaus verlängert werde, verzichtet der Lebensmittelhersteller vorerst auf die Durchführung.

Die Absage und die Verschiebung eines Anlasses von dieser Grösse innerhalb von zwei Tagen seien eine grosse organisatorische Herausforderung, begründet eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage von FuW den Entscheid. Die Generalversammlung soll neu im Mai oder Juni stattfinden, ein Datum liegt noch nicht vor. Im April 2019 kamen rund 1500 Aktionäre an den Anlass im Basler Congress Center.

Gemäss der gegenwärtig geltenden Regeln ist bei einer Generalversammlung, bei der mehr als 1000 Teilnehmer erwartet werden, der Bund zu kontaktieren. Eine Möglichkeit ist laut Experten, die Veranstaltung auf mehrere Räume aufzuteilen. Kommen erwartungsgemäss weniger als 1000 Menschen, so ist der jeweilige Kanton für die ­Bewilligung zuständig.

Orior und Hypi Lenzburg verschieben

Auch der Verwaltungsrat von Orior (ORON 93.9 2.18%) hat beschlossen, die Generalversammlung vom 31. März zu streichen. Er nimmt dabei ebenfalls Bezug auf die Empfehlung des Bundesrats, grössere Anlässe im Rahmen der aktuellen Situation rund um das Coronavirus zu meiden. Die Generalversammlung 2020 findet neu am 4. Juni statt. Die Einladung sowie weitere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Ebenfalls von Vorsichtsmassnahmen betroffen ist die Generalversammlung für die rund 7200 Aktionäre der Hypothekarbank Lenzburg (HBLN 4600 0.44%). Begründet wird dies mit der Ausbreitung des Coronavirus. Angesetzt war die Veranstaltung auf den 15. März. Der neue Termin werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, schreibt die Bank. Das Datum werde festgelegt, sobald die «besondere Lage» vom Bund wieder aufgehoben werde.

Stimmen zu den einzelnen Traktanden, die über den elektronischen oder postalischen Weg bereits an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin für die Generalversammlung vom 21. März abgegeben wurden, seien ungültig, schreibt die Bank. Das Aktienregister ist wieder offen und Aktientransaktionen werden bis zur Ankündigung des neuen Termins wie gewohnt eingetragen. Die Dividendenzahlung an die Aktionäre wird – die Genehmigung durch die Generalversammlung vorausgesetzt – im Anschluss an den neuen Termin ausgelöst.

Roche, DKSH und Novavest halten fest

Roche (ROG 320.9 1.97%) hält dagegen weiterhin an der Durchführung ihrer Generalversammlung fest, die ebenfalls am 17. März in Basel stattfinden soll. «Gegenwärtig gehen wir davon aus, dass die Generalversammlung wie geplant stattfinden wird», meldet das Unternehmen. Roche weise die Aktionäre aber darauf hin, dass sie sich an Abstimmungen und Wahlen durch elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin beteiligen können und so nicht physisch zur Generalversammlung erscheinen müssen. 2019 nahmen rund 840 Aktionäre teil.

ABB (ABBN 20.91 0.63%), die ihre Aktionärsversammlung auf den 26. März angesetzt hat, beobachte die Situation rund um das Coronavirus weiterhin aufmerksam, wie ein Sprecher auf Anfrage von FuW mitteilt. Dies gelte auch für die neuen Massnahmen des Bundesrates zum Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis 15. März 2020. «Wir prüfen gegenwärtig, ob und wenn ja, inwieweit diese Massnahmen möglicherweise Auswirkungen auf unsere Generalversammlung haben.» In den vergangenen drei Jahren hätten jedoch nie mehr als 1000 Aktionäre vor Ort teilgenommen.

Leonteq (LEON 46.76 5.22%) will die Generalversammlung wie geplant am 31. März durchführen und diese Woche noch einladen. Gewohnheitsmässig kommen aber jeweils nur rund 150 Aktionäre. Die werden darauf hingewiesen, dass man die Stimmabgabe auch delegieren kann. Ein Rahmenprogramm mit Apero wird es nicht geben. DKSH (DKSH 53.15 -0.93%) und Novavest (NREN 47.5 0.64%) halten ebenfalls an ihrer Generalversammlung fest, die am 19. respektive 25. März stattfinden soll. Bei der Immobiliengesellschaft sei der Ablauf gemäss Einladung geplant. Auch eine Raumaufteilung sei nicht vorgesehen, da es sich nicht um eine Grossveranstaltung handle.