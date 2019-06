Bell Food mit Gewinnwarnung

Schon wieder eine Gewinnwarnung zum Halbjahresergebnis. In den ersten sechs Monaten 2019 machten Bell Food nun die deutlich höheren Einkaufspreise für Schweinefleisch zu schaffen, nachdem im vergangenen Jahr noch die gestiegenen Ausgaben beim Geflügelspezialisten Hubers im Österreich und in der Schweiz auf dem Ergebnis gelastet hatten. Wie damals schon hat das Unternehmen Mühe, die höheren Kosten in vollem Umfang an die Kunden weiterzugeben. Gerade im hoch kompetitiven deutschen Markt ist dies einmal mehr ein schwieriges Unterfangen. Bell hat mitgeteilt, grössere Massnahmen eingeleitet zu haben. Genauere Angaben macht sie in der Mitteilung vom Mittwochmorgen jedoch nicht. Angesichts der Situation in China zeichnet sich derzeit keine Entspannung ab. Experten fürchten gar einen weiteren Anstieg der Schweinefleischpreise. Entsprechend dürfte der Effekt auch auf den Gewinn im zweiten Halbjahr durchschlagen. Die Aktien kamen in den vergangenen Monaten nicht vom Fleck und dürften heute weiter unter Druck stehen.

Lesen Sie um ca. 12 Uhr die ausführliche Analyse.