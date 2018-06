Bell: Kapitalerhöhung erfolgreich

(AWP) Die Kapitalerhöhung der Bell Food (BELN 325 1.88%) Gruppe scheint problemlos über die Bühne zu gehen. Über 99% der Bezugsrechte für neue Namenaktien wurden ausgeübt.

Konkret wurden mit Ablauf der Bezugsfrist am Mittwoch Bezugsrechte für 2,27 Mio. neue Aktien ausgeübt, was knapp 99,2% der neuen Aktien entspricht. Die 19’524 Aktien, für welche das Bezugsrecht nicht innerhalb der Bezugsfrist ausgeübt wurde, werden über den Markt verkauft, wie der Fleischverarbeiter am Mittwochabend mitteilte.

Coop als Mehrheitsaktionär von Bell hat den Angaben zufolge – und wie angekündigt – sämtliche der ihr zugeteilten Bezugsrechte ausgeübt und hält nach Abschluss der Kapitalerhöhung neu 4,17 Mio. Bell-Aktien, was einer unveränderten Beteiligungsquote von 66,3% entspricht.

Durch die Kapitalerhöhung wird sich das Aktienkapital von Bell um 1,14 Mio. auf neu 3,14 Mio. Fr. erhöhen, eingeteilt in 6,29 Mio. Namenaktien mit einem Nennwert von je 0.50 Fr. Als erster Handelstag der neuen Aktien an der Schweizer Börse SIX ist der kommende Freitag, 8. Juni 2018 vorgesehen. Die Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des Bezugspreises ist ebenfalls für diesen Tag geplant.

Mit dem Abschluss der Kapitalerhöhung wird Bell ein Bruttoerlös von 612,6 Mio. Fr. zufliessen. Die Mittel sollen gemäss Bell zur Refinanzierung der Hügli-Übernahme, zur Finanzierung des angekündigten strategischen Investitionsprogramms für die Produktionsstandorte in der Schweiz sowie des weiteren Wachstums im Bereich Convenience verwenden will.

