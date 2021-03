Bellevue mit Rückenwind

Solange Gesundheitsaktien boomen, kann Bellevue fast nichts falsch machen. Der Asset-Manager verfügt in diesem Bereich über zwölf Anlagevehikel, darunter drei Schwergewichte mit jeweils über 1 Mrd. Fr. Vermögen. Am besten performte mit 68% Wertsteigerung (in Dollar) BB Adamant Digital Health. Das Flaggschiff der Gruppe, BB Biotech, brachte es auf 30% (19% in Franken). Die Performance der Gesundheitsaktien hat die Kundenvermögen der Gruppe 14% von 10,6 auf 12 Mrd. Fr. angehoben, was dem Unternehmen einen Ertrag von 110 Mio. Fr. (+8%) eingebracht hat. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an