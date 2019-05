Belt & Road: Neuer Wachstumsmotor in geopolitisch bewegten Zeiten

Chinas Belt-&-Road-Initiative (BRI) ist Ausdruck des neuen Wirtschaftsmodells des Landes mit mehr Direktinvestitionen in anderen asiatischen Märkten, Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) sowie den angrenzenden Meeren (der B&R-Region). Chinas Neuausrichtung hat andere grosse Wirtschaftsmächte dazu veranlasst, ebenfalls verstärkt in der Region zu investieren. Durch den so entbrannten Wettbewerb fliesst mehr Kapital in die betroffenen Märkte, wodurch sich neue langfristige Anlagethemen für Anleiheinvestoren eröffnen. Im gleichen Zuge könnten sich die Governance-Systeme in einigen Belt-&-Road-Ländern verbessern – ein weiterer strukturell positiver Faktor. Durch eine Fokussierung auf ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) können Investoren ihr Anlagerisiko mindern.

Chief Investment Officer, Fixed Income, Asia Pacific

1. Geopolitischer Hintergrund

Die 2013 von der chinesischen Regierung vorgestellte BRI wurde von der Kommunistischen Partei Chinas im Oktober 2017 in ihrer Verfassung verankert. Dieser ungewöhnliche Schritt verdeutlicht die herausragende Bedeutung dieses Projektes für China. Ziel der BRI ist der Ausbau der Land- und Seeverbindungen zwischen Asien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika.

In ihrem gemeinsam herausgegebenen Programmpapier mit dem Titel «Visionen und Aktionen zum gemeinsamen Aufbau des Wirtschaftsgürtels entlang der Seidenstrasse und der maritimen Seidenstrasse des 21. Jahrhunderts» bezeichnen die Staatliche Entwicklungs- und Reformkommission, das Aussenministerium und das Handelsministerium der Volksrepublik China die BRI als systematische Initiative und bedeutende Entwicklungsstrategie der chinesischen Regierung. Durch den Ausbau der Land- und Seeverbindungen zwischen Asien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) sowie den angrenzenden Meeren (die B&R-Region) soll die BRI die wirtschaftliche Kooperation zwischen diesen Regionen fördern und ausbauen. Ziel ist eine für alle Seiten vorteilhafte («Win-Win») Kooperation zur Förderung von Entwicklung und Wohlstand in der Region.

Asien, Europa und Afrika wachsen zusammen

Die B&R-Region erstreckt sich über drei Kontinente: Asien, Europa und Afrika. Sie verbindet den dynamischen Wirtschaftsraum Ostasien mit den weitentwickelten europäischen Märkten und umfasst Länder mit einem enormen wirtschaftlichen Entwicklungspotenzial.

Der Silk Road Economic Belt verläuft von China über Zentralasien und Russland bis nach Europa. Er verbindet China über Zentral- und Westasien mit dem Persischen Golf und dem Mittelmeer und schafft neue Verbindungen nach Südostasien, Südasien und zum Indischen Ozean.

Die 21st-Century Maritime Silk Road soll Chinas Seehandel mit Südostasien, dem Nahen Osten, Ostafrika und Europa verbinden, wobei eine Route über das Südchinesische Meer und den Indischen Ozean verläuft und eine zweite über das Südchinesische Meer und den südlichen Pazifik.

Wesentliche Komponente des neuen Wachstumsmodells für die chinesische Wirtschaft

Seit Beginn der schrittweisen Öffnung der chinesischen Wirtschaft im Jahr 1978 hat sich Chinas exportorientiertes Wachstumsmodell lange als sehr erfolgreich erwiesen. Dieses Modell erforderte den Import grosser Mengen an Rohstoffen wie Eisenerz für die hauptsächlich in den östlichen und südlichen Küstenprovinzen gelegenen chinesischen Fabriken. Diese Rohstoffe wurden von Exporteuren aus entfernten Regionen wie Lateinamerika über den Seeweg nach China geliefert. Die fertigen Produkte wurden dann in den Rest der Welt exportiert.

Aus Chinas Sicht funktioniert dieses exportorientierte Modell aus mehreren Gründen nicht mehr gut. Erstens hat es zu gravierenden wirtschaftlichen Ungleichgewichten, einem erheblichen Wohlstandsgefälle und grossen Einkommensunterschieden zwischen den westlichen, südwestlichen und nordöstlichen Provinzen sowie den Küstenprovinzen geführt. Zweitens entsprechen viele Produktionsanlagen in China nicht dem heutigen Standard und belasten die Umwelt sehr stark. Drittens haben Überkapazitäten in einigen Sektoren wie der Stahl- und Metallindustrie zu Spannungen in den Beziehungen zu Handelspartnern wie den USA und anderen Industrieländern geführt. Ausserdem ist China für seine Rohstoffimporte und Warenexporte sehr stark auf den Seetransport angewiesen und daher Risiken in Bezug auf die Sicherheit der Seewege ausgesetzt. Hinzu kommt, dass eine arbeitsintensive, produktionslastige Wirtschaft nicht mehr gut auf Chinas alternde Bevölkerung abgestimmt ist. All dies hat die chinesische Regierung dazu veranlasst, auf ein neues Wachstumsmodell zu setzen.

Die Region wächst

Durch die BRI will China den Schwerpunkt seiner Wachstumsbasis von den Exporten hin zu Dienstleistungen, Konsum, Innovation, Hightech und Produktionsaktivitäten mit grösserer Wertschöpfung verlagern. Im Rahmen dieser Neuausrichtung wird China rohstoff- und arbeitsintensive Fabriken in die B&R-Region verlagern, um von der jungen Erwerbsbevölkerung und den natürlichen Ressourcen in Ländern wie Indonesien und Vietnam zu profitieren. Die neuen Produktionsanlagen in der B&R-Region könnten fortschrittlicher sein als die veralteten, umweltverschmutzenden Fabriken in China. China investiert verstärkt (hauptsächlich über staatseigene Unternehmen) in Rohstoffprojekte, den Auf- und Ausbau von Infrastruktur wie Kraftwerken, Schienenverkehrsnetzen, Schnellstrassen, Flughäfen, Funktürmen und Gas- und Ölpipelines.

Vor dem Hintergrund des anhaltenden Handelskonfliktes mit den USA scheint den chinesischen Behörden daran gelegen, durch eine modernere Infrastruktur in der B&R-Region bessere Voraussetzungen für den Handel mit den Ländern der Region zu schaffen. Durch die besseren Landtransportwege nach Südostasien, nach Europa über Zentralasien und in den Nahen Osten über Südasien werden die westlichen und südwestlichen Regionen Chinas von einer Neuausrichtung der wirtschaftlichen Aktivitäten profitieren. Dadurch werden auch die wirtschaftlichen Ungleichgewichte zwischen den Küsten- und Inlandsregionen adressiert.

Lesen Sie mehr.

Wichtige Information

Dieses Marketingdokument richtet sich ausschliesslich an Anleger in der Schweiz. Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse, ein Finanzinstrument oder eine Strategie zu investieren. Das Dokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben. Diese Information dient ausschliesslich der Veranschaulichung und ist keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Sämtliche Beiträge in diesem Marketingdokument wurden von Invesco-Mitarbeitern erstellt, sofern nicht anders gekennzeichnet. Die hier dargestellten Meinungen sind die der Autoren oder, wenn nicht anders angegeben, die von Invesco, die ständigen Änderungen unterworfen sind. Diese Publikation ist nicht Bestandteil eines Verkaufsprospektes. Das Dokument enthält lediglich allgemeine Informationen und berücksichtigt keine individuellen Erwartungen, steuerliche oder finanzielle Interessen. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die von Invesco bereitgestellten Asset-Management-Dienstleistungen entsprechen den relevanten lokalen gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben. Diese Publikation dient lediglich der Information und stellt keinen Anlagerat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Herausgeber in der Schweiz ist Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zürich, Schweiz. Stand: 31.12.2018, sofern nicht anders angegeben.