Ben De Schryver: Ein Leben voller Schokolade

Das ist kein Marketing-Märchen: Ben De Schryver isst jeden Morgen zum Frühstück Schokolade. Früher war es Milchschokolade, heute ist es meist eine dunklere Sorte. «Das gibt mir Energie», sagt er im Videogespräch. Als jahrelanger Mitarbeiter und seit Anfang Jahr Finanzchef des weltgrössten Schokoladen- und Kakaoproduzenten Barry Callebaut sitzt der Belgier dazu an guter Quelle.

Schokolade zieht sich wie ein roter Faden durch das private und berufliche Leben von De Schryver (Jg. 1974). Aufgewachsen nur acht Kilometer entfernt von der damals noch eigenständigen Callebaut-Fabrik in Wieze, lag süsser Duft in der Luft, wenn er in deren Nähe kam. Schon damals gab es morgens Schokolade.

Von Belgien um die Welt

1996 fusionierten die französische Cacao Barry und die inzwischen schweizerische Callebaut. Drei Jahre später, kurz nach seinem Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen, stiess De Schryver dazu. Als ihn Barry Callebaut zum Jobinterview einlud, lag dem Schreiben ein Stück Schokolade bei: «Das war mir gleich sympathisch.» Er startete als Buchhalter in Belgien und erklomm dann die interne Karriereleiter. Wichtige Stationen waren Kanada und Chicago, zuletzt lebte die Familie (verheiratet, zwei Kinder) fünf Jahre in Singapur, wo De Schryver die Region Asien-Pazifik leitete. Seit September 2017 sitzt er in der Geschäftsleitung. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an