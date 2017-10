Benjamin Constant: Anwalt der Freiheit gegen die Staatsmacht

«Man kann sagen, die Vielzahl der Gesetze sei die Krankheit der Staaten mit Repräsentativverfassung» – kann man in der Tat, heute ganz bestimmt. Benjamin Constant schon vor zwei Jahrhunderten. Nach dem Ende der Ära Napoleons schrieb er, dass ein Volk nur dann frei bleibe, «wenn die Abgeordneten im Zaum gehalten werden». Zeitlos wahr.

Dieser hellsichtige Geist war Schweizer und Franzose zugleich. Henri-Benjamin Constant de Rebecque kam vor 250 Jahren, am 25. Oktober 1767, in Lausanne zur Welt, als Kind von Hugenotten. Im frankophonen Sprachraum ist er als Verfasser des mässig bedeutenden Bildungsromans «Adolphe» in Erinnerung. Seine politischen Schriften dagegen, wesentliche Beiträge zur Philosophie des Liberalismus, werden heute vor allem noch in den USA gelesen. Ein Grund dafür mag sein, dass sie ihrem Charakter nach angelsächsisch sind.