Berater, ETF oder doch Robo?

Persönliche Anlageberatung ist die Kerndisziplin des Schweizer Private Banking. Regulatorische Entwicklungen (unter anderen Mifid, Fidleg) sowie technologische Fortschritte der jüngsten Zeit zwingen Banken und Berater zur Fokussierung auf die Frage, welchen Mehrwert der Kunde durch die persönliche Anlageberatung erhält und weshalb dafür eine Gebühr gerechtfertigt ist.

Zum Autor Teodoro D. Cocca ist Professor für Wealth und Asset Management an der Johannes-Kepler-Universität in Linz und Adjunct Professor am Swiss Finance Institute.

Der in den vergangenen Jahren beobachtbare Siegeszug von ETF (Exchange Traded Funds) lässt sich ebenfalls auf die Frage, welchen Gegenwert die Anlagekompetenz einer Bank bzw. des Fondsmanagements hat, zurückführen. Robo-Advisors sind «ideologisch» ähnlich positioniert und bieten eine kostengünstige Anlagelösung ohne Beratung an, zumindest ohne einen Berater – die technische Lösung soll bis zu einem gewissen Grad die Beratung ersetzen. Diese Entwicklungen führen somit verstärkt zur Frage, warum Kunden sich zukünftig überhaupt noch durch einen persönlichen Berater beraten lassen sollen.

Inwieweit Anlageberatung einem Privatkunden eine Überrendite bietet, ist Gegenstand einer überschaubaren Anzahl von wissenschaftlichen Studien. Ungleich umfangreicher ist die Vielzahl der Studien, die sich mit der Frage beschäftigen, inwieweit es Fondsmanagern gelingt, nachhaltig eine Überrendite zu erwirtschaften. In beiden Fällen ist das Fazit ernüchternd. Diese Studien sind nicht immer eins zu eins mit dem klassischen Schweizer Private Banking vergleichbar, und einige Spezifikationen der Untersuchungen wären kritisch zu hinterfragen – dennoch sprechen die bisherigen Resultate eine klare Sprache.

Die Evidenz für eine nachhaltige Überrendite – nach Kosten durch die Anlageberatung – ist nicht vorhanden. Unter Mitberücksichtigung des Risikos sind die Resultate etwas ausgewogener, aber auch nicht mehrheitlich überzeugend. Es lässt sich also zumindest nicht argumentieren, dass Anlageberatung vorwiegend deshalb beansprucht wird, weil damit eine Überrendite erreicht wird.

Kunden schätzen Berater

Warum aber wird Beratung, im speziellen persönliche Beratung, dennoch nachgefragt? Eine mögliche Erklärung ist, dass die Anlagerendite von Private-Banking-Kunden anders wahrgenommen wird als eine reine Frage des generierten Alphas (Überrendite). Eine absolute Rendite ist beispielsweise den meisten Private-Banking-Kunden wichtiger als eine Benchmark-Orientierung, wobei sich dies in Zukunft ändern könnte. Die Nettorendite, die beispielsweise auch Steueraspekte berücksichtigt, könnte ein weiterer Faktor sein, bei dem die Beratung einen Mehrwert liefern kann.

Unsere Forschung bestätigt, dass Private-Banking-Kunden mit der durch die Beratung erreichten Rendite in Summe nicht zufrieden sind. Dies ist eine Wahrnehmung der Kunden – so gerechtfertigt sie sein mag oder nicht – «perception is everything». Wenn allerdings, wie unsere Forschung zeigt, Private-Banking-Kunden trotzdem grundsätzlich weiterhin eine persönliche Beratung wollen, müssen andere Faktoren als die Anlageperformance eine Rolle spielen.

Einen möglichen Erklärungsansatz liefern qualitative Eigenschaften der Beratung, denen die Kunden einen Wert beimessen und daher die (kostenbereinigte) schlechtere Performance in Kauf nehmen. Anleger messen bestimmten Performancedimensionen einen höheren individuellen Wert bei. Möglicherweise schätzen sie einen breiteren Produktzugang sowie eine bessere Diversifikation und nehmen daher eine geringere Rendite in Kauf. Dies wäre allerdings dadurch zu entkräften, dass passive, mit ETF umgesetzte Anlagestrategien in dieser Hinsicht als überlegen einzustufen sind. Allenfalls wird auch zu optimistisch angenommen, dass der eigene Kundenberater in Zukunft besser sein wird als der Durchschnitt. Es gibt Evidenz dafür, dass ein wesentlicher Anteil der Private-Banking-Kunden dem Berater bzw. der Bank grundsätzlich durchaus überdurchschnittliche Anlagefähigkeiten attestieren.

Es ist ferner denkbar, dass Anleger bestimmte Präferenzen wie ihre eigene Trägheit oder einen inneren «Seelenfrieden» schätzen und daher die möglichen Kosten der Anlageberatung in Kauf nehmen. Oder es sind schlicht die Opportunitätskosten relevant. Die Kosten, die anfallen würden, wenn Kunden mit eher geringem Anlage-Know-how oder knappem Zeitbudget sich selbst um die eigenen Finanzen kümmern müssten. Auch dürfte die persönliche Beziehung zwischen Kunden und Kundenberater eine nicht unerhebliche Investition in Form von Sozialkapital beider Seiten bedingen, sodass sich eine enge Beziehung und damit verbunden gegenseitige implizite Verpflichtungen ergeben (sozialer Vertrag). Der Effekt auf die generell mit Finanzentscheidungen verbundene hohe subjektive Unsicherheit vieler Kunden darf ebenfalls nicht vernachlässigt werden. Die Validierung der eigenen Ansichten in einem persönlichen Gespräch mit dem Berater kann dem Kunden diese Unsicherheit nehmen. Solche Faktoren sind in Untersuchungen kaum zu bewerten und stellen dennoch möglicherweise äusserst wichtige Dimensionen dar.

Im Grunde bedeutet dies, dass sich der individuelle Nutzen einer persönlichen Anlageberatung nicht einfach in der Performancedimension erschöpft. Sehr wahrscheinlich ist, dass viele Kunden – so rational oder irrational dies erscheinen mag – einen Nutzen daraus ziehen, einem Berater vertrauen zu können. Diese zutiefst menschliche Eigenart wäre deshalb von grosser Bedeutung, da heute zunehmend «beraterfreie» Angebote entstehen, auf die klassische Beratungsmodelle eine Antwort suchen.

Warum heute die Mehrheit der Kunden eher dem Ratschlag eines Beraters als einer Maschine oder eine Software vertraut, entzieht sich weitgehend einem rein analytischen Erklärungsmuster. Leicht liesse sich ja schon heute rational argumentieren, dass eine Maschine eine Anlageempfehlung auf einer objektiveren Grundlage fällen kann als ein Mensch. Und dennoch, zwischen Mensch und Maschine entscheidet sich – zumindest heute noch – die klare Mehrheit der Private-Banking-Kunden für den Menschen. Dies gilt selbst dann, wenn Kunden sich teilweise durchaus kritisch über die Beratungsleistung äussern.

Persönliche Beratung kostet

Bisherige Erhebungen zeigen klar, dass der Kunde weiterhin persönliche Beratung will. Die Bereitschaft, dafür einen Mehrpreis zu bezahlen, ist allerdings nicht sehr ausgeprägt. Diesem Aspekt muss die Welt der traditionellen Anlageberatung viel mehr Aufmerksamkeit schenken, wenn sie sich langfristig nicht überflüssig machen will. Das genaue Verständnis darüber, warum Kunden heute persönliche Beratung nachfragen, kann hierbei sowohl für die Forschung wie auch für die Anlagepraxis wichtige Erkenntnisgewinne bringen. Selbst- und Fremdbild der erbrachten Beratungsleistung klaffen in der Bankenwelt häufig sehr weit auseinander. Kritik an der Anlageperformance führt bei vielen Beratern zu einer Abwehrhaltung und einer technischen Diskussion darüber, wie Performance «richtig» zu messen ist.

Der Fokus sollte aber vermehrt auf Wahrnehmungsfragen seitens der Kunden gelegt werden. In diesen Aspekten steckt die Antwort auf die Frage, wie auf ETF und Robo-Advisors zu antworten ist. Die Herausforderungen durch kostengünstige Robo-Advisors oder Indexfonds zwingt Banken und Berater auf jeden Fall dazu, eine viel klarere Antwort als heute darauf zu geben, welchen Mehrwert der Kunde durch die (persönliche) Anlageberatung erhält und weshalb dafür ein Mehrpreis gerechtfertigt ist.