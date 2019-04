Berichtssaison birgt Gefahr für Enttäuschungen

Während an Wallstreet der Zahlenreigen seinem Höhepunkt entgegensteuert, gewinnt in Europa die Berichtssaison nun ebenfalls an Fahrt. In der laufenden Woche legen zahlreiche Unternehmen ihre Ergebnisse zum ersten Quartal 2019 vor – darunter Schwergewichte wie Novartis, UBS, SAP und Bayer. Wie im amerikanischen Aktienmarkt muss sich auch in Europa weisen, ob die Erwartungen im Vorfeld genügend weit gesenkt worden sind – oder ob es zu einer Häufung negativer Überraschungen kommt.

Anfang Februar gingen die Analysten für den gesamteuropäischen Index Stoxx 600 davon aus, dass im ersten Quartal ein Gewinnwachstum von knapp 3% erreicht werden kann. Nur drei Monate und diverse schwache Konjunkturzahlen später liegt die Konsenserwartung inzwischen bei einem Minus von 3,4%.