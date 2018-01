Berner KB erhöht Dividende

(AWP) Die Berner Kantonalbank (BEKB (BEKN 185.6 0.76%)) ist im Geschäftsjahr 2017 im Volumen gewachsen und hat auch mehr Gewinn erzielt. Der Jahresgewinn stieg um 6,2% auf 137,4 Mio. Fr., wie die Kantonalbank am Freitag mitteilte. Bereits zum Halbjahr hatte die Bank ein leicht höheres Ergebnis für das Gesamtjahr in Aussicht gestellt.

«Die BEKB hat erneut ein gutes Ergebnis erwirtschaftet. Unser Geschäftsmodell hat sich bewährt, weil es auf Sicherheit und Langfristigkeit ausgerichtet ist», wird CEO Hanspeter Rüfenacht in der Mitteilung zitiert. Den Aktionären wird an der kommenden Generalversammlung eine weitere Erhöhung der Dividende um 40 Rappen auf 6,60 Fr. je Aktie vorgeschlagen.

Unternehmenszahlen

2017 in Mio. Fr. Vgl. zum Vorjahr in % Ertrag 459.6 6.3 - Zinsen 308.3 5.8 - Kommissionen 105.1 4.8 - Handel 21.8 13 Aufwand 251.9 1.4 Gewinn 137.4 6.2 - je Aktie (in Fr.) 14.74 13.88* Bilanz (in Mrd. Fr.) 29.3 3.2 Dividende je Aktie (in Fr.) 6.60 6.20* Dividendenrendite (in %) 3.6 3.2* Aufwand-/Ertragsverhältnis (in %) 54.8 57.5* Eigenkapitalrentabilität (in %) 5.1 5* Leverage Ratio (in %) 9.7 9.6* Eigenkapitalquote (Basel III, in %) 19.9 20*

*Vorjahreswert