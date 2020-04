Bernie Sanders gibt auf

(Reuters) Bei dem Vorwahlkampf der Demokraten hat US-Senator Bernie Sanders den Weg für seinen Parteikollegen Joe Biden als Präsidentschaftskandidaten freigemacht. Es sei für ihn selbst «faktisch unmöglich» noch zu gewinnen, sagte der 78-Jährige am Mittwoch in einem Livestream zu seinen Anhängern aus einem Haus im Bundesstaat Virginia. «Daher gebe ich heute die Aussetzung meines Wahlkampfes bekannt.» Damit treten im November fast sicher der 77-jährige Ex-Vizepräsident Biden und der 73-jährige republikanische Amtsinhaber Donald Trump gegeneinander an.

Trump sprach kurz nach der Ankündigung von Sanders auf Twitter (TWTR 27.86 8.79%) von einem «Fiasco» bei den Demokraten. Er rief die Sanders-Anhänger – «the Bernie people» – dazu auf, zu den Republikanern zu wechseln.

Bernie Sanders is OUT! Thank you to Elizabeth Warren. If not for her, Bernie would have won almost every state on Super Tuesday! This ended just like the Democrats & the DNC wanted, same as the Crooked Hillary fiasco. The Bernie people should come to the Republican Party, TRADE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2020