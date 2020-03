Bernie Sanders ist die logische Wahl

Donald Trump frohlockt, denn sein Wunsch geht wohl in Erfüllung: Bernie Sanders ist der Favorit für die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei. Zwar sind die Würfel erst in wenigen Bundesstaaten gefallen, doch dürfte es der Senator von Vermont sein, der am 3. November gegen Amtsinhaber Trump antritt – und entgegen Trumps Prognose mit realistischen Chancen, 2021 ins Weisse Haus einzuziehen. Doch der Reihe nach.

Zuerst muss Sanders die innerparteiliche Ausmarchung gewinnen. Gemäss der Prognoseplattform FiveThirtyEight beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass Sanders in den Vorwahlen am meisten Delegiertenstimmen sammelt, 60% – selbst nach der starken Leistung des ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden in South Carolina. Der Grund für Sanders’ Erfolg ist seine breite Basis. Denn anders als 2016 hat er nicht mehr nur primär weisse Wähler hinter sich. In Nevada hat ihn auch jeder zweite Latino gewählt. Von den Afroamerikanern war es jeder vierte – nur Biden erhielt mehr Zustimmung.

Zu viele Alternativen

Unterstützung erhielt Sanders quasi auch von Biden, Michael Bloomberg, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar und Tom Steyer, denn diese vielen moderaten Kandidaten verhinderten, dass sich ein Zentrumskandidat aufschwingen konnte. Doch es greift zu kurz, den Stimmenanteil der Moderaten auf einen hypothetischen Kandidaten zusammenzufassen, denn laut Morning Consult würde nach einem Rückzug Bidens jeder dritte Biden-Wähler für Sanders stimmen, von den Bloomberg- und den Buttigieg-Wählern jeder fünfte. Der Rückzug von Buttigieg und Steyer vom vergangenen Wochenende dürfte Sanders’ Erfolgschancen darum kaum schaden.

Vor dem «Super Tuesday» vom 3. März, an dem ein Drittel der Delegiertenstimmen vergeben wird, ist das Feld weiterhin aussergewöhnlich breit. Darüber freut sich Sanders, denn er wird laut FiveThirtyEight wohl 40% der Delegierten holen, dank Siegen in den bevölkerungsreichen Staaten Kalifornien und Texas, während der Rest auf andere Kandidaten verteilt wird. Wenn sich danach das Feld lichtet, ist es zu spät.

Angesichts dieses Szenarios verfällt das Establishment der Demokraten in Panik. Mit gutem Grund, denn in den Zwischenwahlen 2018 waren es nicht die Vertreter des linken Flügels, die die entscheidenden Sitze für die Mehrheit im Repräsentantenhaus eroberten – es waren moderate Kandidaten. Darum will das Establishment bei der Rückeroberung der umkämpften Staaten Pennsylvania, Wisconsin und Minnesota, die über die Präsidentschaft entscheiden dürften, auf einen Kandidaten setzen, der Wechselwähler anspricht.

Keinen «sozialistischen Demokraten» – wie sich Sanders bezeichnet –, der Personalvertreter im Verwaltungsrat von Unternehmen platzieren, private Krankenversicherungen abschaffen, eine Arbeitsplatzgarantie anbieten und Erdölförderung via Fracking verbieten will. Vorhaben, die Wähler abschrecken. So sind gemäss Umfrage auch nur 45% der Amerikaner bereit, einen «Sozialisten» zu wählen.

Fast vier Jahre hatten die Demokraten Zeit, sich auf die Rückeroberung des Weissen Hauses vorzubereiten, und nun das. Sie sehen nicht nur die Chance auf den Einzug ins Weisse Hause in weite Ferne rücken, sondern befürchten gar den Verlust ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus. Dabei erhielten sie während des Nominierungsprozesses der Republikaner 2016 erstklassigen Anschauungsunterricht, wie man sich im Umgang mit einem unorthodoxen Sprengkandidaten nicht verhalten sollte. Gelernt haben sie aber nicht viel.

Überraschen darf diese Entwicklung nicht; der Blick nach Europa zeigt, warum: Die klassischen sozialdemokratischen und konservativen Parteien zerbröckeln. Wie in Deutschland, Frankreich und Italien verlieren auch Amerikas Volksparteien an Macht. Doch während in einem Mehrparteiensystem neue Parteien entstehen, werden in einem Zweiparteiensystem leere Hüllen mit neuen Ideen gefüllt. Aus der fiskalkonservativen, freihandelsorientierten Republikanischen Partei ist unter Trump ein autokratischer, fremdenfeindlicher, isolationistischer Klub geworden.

Was war mit Mondale?

Auch die Elite der Demokraten hat den Wandel der Wähler verpasst. Viele sind mit dem politischen und dem wirtschaftlichen System unzufrieden und wollen einen Bruch, wie 2016 Trump. Doch die Demokraten können, im Gegensatz zu den Republikanern, nicht nur die Bedürfnisse am Rand des politischen Spektrums bedienen, sie dürfen auch die Mitte nicht vernachlässigen. Ein Spagat. Doch Sanders schafft ihn. Kein demokratischer Kandidat ist bei den Stammwählern beliebter als der 78-Jährige.

Verhindern kann die Partei Sanders’ Nominierung deshalb kaum, selbst wenn er nicht die absolute Mehrheit der Delegiertenstimmen, sondern nur eine relative erhalten sollte. Das Establishment überlegt zwar, über Superdelegierte, die nicht an Kandidaten gebunden sind, eine Alternative zu nominieren. Das würde die Partei aber die Wahl kosten, denn Sanders’ Anhänger sähen sich betrogen und blieben gegen Trump den Urnen fern.

Verloren ist die Wahl mit Sanders noch nicht. Kritiker erinnern zwar gern an den linken Demokraten George McGovern, der 1972 spektakulär gegen Amtsinhaber Richard Nixon scheiterte. Dieses Argument ist aber allzu einseitig, denn auch moderate Demokraten können verlieren, wie etwa Walter Mondale 1984 gegen Ronald Reagan. Er holte mit dreizehn Elektoren gar weniger Stimmen als McGovern mit siebzehn. Besser erging es 2016 Hillary Clinton gegen Trump, doch auch sie unterlag, weil sie unter anderem Stimmen an Drittparteien verlor, bspw. an die Grünen, ähnlich wie 2000 Al Gore gegen George W. Bush.

Diesen Fehler müssen die Demokraten verhindern. Sie brauchen den progressiven Flügel. So ist es laut der Politikwissenschaftlerin Rachel Bitecofer von der Christopher Newport University sekundär, die Wechselwähler für sich zu gewinnen, denn von ihnen gibt es ihr zufolge weniger als allgemein angenommen; vielmehr müssten die eigenen Wähler mobilisiert werden. Dafür steht gemäss dem Politikwissenschaftler Alan Abramowitz von der Emory University nicht der eigene Kandidat im Vordergrund, sondern der Gegner.

Trump ist da die beste Wahlhilfe. Es ist ein Leichtes, den Demokratischen Wählern das Ende ihrer progressiven Welt in einer weiteren Amtszeit von Trump aufzuzeigen: weiterer Abbau des Sozialstaates, noch mehr konservative Richter und eine xenophobe Politik, die sich weder um Gleichheit noch um die Umwelt kümmert. Zudem hat Trump der einfachen Bevölkerung bisher kaum geholfen. Seine Steuerreform nützt primär Unternehmen und Vermögenden. Obwohl die Wirtschaft wächst und die Arbeitslosenrate mit 3,6% so niedrig ist wie selten zuvor, geht die Einkommensungleichheit nicht zurück. Sanders will das ändern und schreckt dabei vor nichts zurück. Das ist das, was die Demokraten brauchen.