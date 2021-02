Beschwerde der CS gegen Prüfungsbeauftragte der Finma abgelehnt

(AWP) Das Bundesgericht hat die Beschwerde der Credit Suisse (CSGN 12.33 +0.24%) (CS) gegen die Prüfungsbeauftragte der Finma wegen der Beschattungsaffäre abgewiesen. Die Bank zweifelt an der Unabhängigkeit der Beauftragten. Diese leitete als Vertreterin von Gläubigern Betreibungen in der Höhe von rund 5,4 Mio. Fr. gegen die CS ein.

Das Bundesgericht kommt in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil zum Schluss, dass an die Prüfungsbeauftragte der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) nicht die gleichen Anforderungen gestellt werden müssen, wie bei einer Richterin oder einem Richter.

Eine Prüfungsbeauftragte übernehme eine Aufgabe der Finma, die als eine Verwaltungsbehörde in der Erfüllung ihrer Aufgaben ebenfalls nicht völlig unparteiisch sei. Bei einer Beauftragten könne deshalb nicht ein strengerer Massstab angelegt werden.

Hinsichtlich der Betreibungen hält das Bundesgericht fest, dass diese in keinerlei Zusammenhang mit der Beschattungsaffäre stünden. Diese führten nicht dazu, dass die Beauftragte ihre Arbeit nicht ergebnisoffen durchführen könne.

Obwohl der Bericht der beauftragten Anwaltskanzlei bereits im August vergangenen Jahres vorlag, ist das Bundesgericht auf die Beschwerde der Credit Suisse eingetreten. Hätte sich herausgestellt, dass die Prüfungsbeauftragte ihre Aufgabe nicht gemäss den gesetzlichen Vorgaben erfüllen kann, wäre der Bericht nichtig gewesen.

Die Finma hat vergangenes Jahr nach einer Voruntersuchung aufgrund der Beschattungsaffäre ein Enforcementverfahren gegen Credit Suisse eingeleitet. Damit kann sie Verstösse gegen das Aufsichtsrecht abklären und ahnden.