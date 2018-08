Bester Monat für ETF-Branche seit Jahresbeginn

(AWP) Die ETF-Branche hat einen heissen Juli hinter sich. Nachdem die Zuflüsse nach einem Rekord-Januar zunächst regelrecht eingebrochen waren, weist die Branche mit Zuflüssen von knapp 47 Mrd. $ wieder deutlich gestiegene Einnahmen auf. Spitzenreiter waren und sind börsenkotierte Fonds auf US-Aktien.

Für US-Aktien-basierte ETF war es laut den Statistiken der vierte Monat in Folge mit einer positiven Bilanz. Insgesamt flossen dieser Anlageklasse knapp 23 Mrd. $ zu und damit fast die Hälfte der Branchenzuflüsse. Wie Marco Strohmeier von iShares im Gespräch mit AWP erklärt, wurde die Entwicklung von der starken Gewinnentwicklung und den Steuerkürzungen getragen.

Gleichzeitig verweist der Leiter iShares und Index Investing Deutschschweiz bei BlackRock (BLK 477.3 -0.34%) auf das erfreuliche Abschneiden von ETF auf europäische Aktien. «Nach vier Monaten mit Abflüssen haben ETF auf europäische Aktien im Juli erstmals wieder eine positive Monatsbilanz erzielt», führt der Experte aus.

Tatsächlich haben europäische Aktien-ETF im Juli unter dem Strich 0,4 Mrd. $ eingesammelt. Dem stehen auf Jahressicht Abflüsse von bislang 12,6 Mrd. gegenüber. Als Gründe für das schwache Abschneiden zwischen März und Juni haben Experten verschiedene Gründe zu Felde geführt, angefangen mit der politischen Unsicherheit in Italien über die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA auf der einen, Europa und China auf der anderen Seite bis hin zu den zuletzt teilweise enttäuschenden Indikatoren.

Steigende Risikobereitschaft ist keine Trendwende

Vor diesem Hintergrund sträuben sich denn auch Experten wie Andreas Zingg von Vanguard, nach einem freundlichen Monat von einer Trendwende zu sprechen. Vielmehr seien die leichten Zuflüsse im Juli wohl eher einer generell höheren Risikobereitschaft geschuldet, so der Head of ETF Distribution Management.

Sven Württemberger von der DWS hält dagegen die Umschichtungen bei ETF auf europäische Aktien in den vergangenen Monaten für normale Bewegungen im Rahmen einer Portfolioallokation. Vor diesem Hintergrund sei es durchaus denkbar, dass sich der Trend nun wieder dreht, erklärt der Leiter Vertrieb Passive Investments Schweiz gegenüber AWP.

Derweil holt Christopher Gannatti etwas weiter aus und verweist darauf, dass im vergangenen Jahr die Wirtschaftsdaten in Europa die Erwartungen übertroffen hatten. Das sei sehr positiv für riskantere Anlageklassen wie Aktien, allen voran hier auch Small und Midcaps, so der Head of Research für WisdomTree in Europa. «Im laufenden Jahr nun sehen wir zwar keine Rezession in Europa, allerdings deutet sich derzeit ein langsameres Wachstum an, als im Vorjahr.» Dies zusammen mit politischen Unsicherheiten sorge für mehr Volatilität und niedrigere Renditen bei riskanteren Assetklassen.

Gold blickt auf erratischen Jahresverlauf

Eine Sonderstellung in diesem Jahr hat hierbei Gold (Gold 1193.18 -1.52%). Tatsächlich gilt das Edelmetall als ein sicherer Hafen. Angesichts der politischen Unsicherheiten und Handelsstreitigkeiten spräche an sich alles für eine Flucht in das Metall. Fakt ist aber, dass gerade Gold-ETF auf ein bislang erratisches Jahr zurückschauen.

Insgesamt haben Investoren im Juli 1,1 Mrd. $ aus ETF auf Rohstoffe abgezogen. Das war der grösste Abfluss seit Dezember 2016. Von diesen Abgaben entfielen knapp 30% auf Gold-ETF, aus denen Investoren etwa 300 Millionen abzogen. Dies war der erste Monat mit Abflüssen seit Februar.

Nima Pouyan von Invesco erklärt gegenüber AWP, dass die Nachfrage nach Edelmetallen wie Gold von verschiedenen Faktoren begünstigt werde. So werden diese Anlagen gerade in Zeiten bevorzugt, wenn am Markt ‘Weltuntergangsszenarien’ gespielt werden, so der Head Invesco ETF Switzerland & Lichtenstein.

Dieser Mechanismus wurde aber von einem anderen Effekt überlagert, denn die anderen Haupttreiber der Goldpreis-Entwicklung seien in der Regel die Zinsen und der Dollar. «Steigenden Zinsen machen Investition in Gold weniger attraktiv, da es keine Einkünfte aus einer Goldanlage gibt und bei höhere Zinsen auch die Opportunitätskosten für das Halten von Gold steigen» führt der Experte weiter aus. Da Gold in Dollar gehandelt werde, führe ein stärkerer Dollar tendenziell zu einem Rückgang des Goldpreises. «Genau das haben wir in den letzten Monaten gesehen.»