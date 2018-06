Bevölkerung pro Milliardär

Wo leben am meisten Dollarmilliardäre? In den USA; 565 sollen es sein. China rückt mit 319 allmählich auf, dann folgt Deutschland mit 114, vor Indien mit 101. Russland, dessen Wirtschaft bloss halb so gross ist wie diejenige Italiens, liegt mit bemerkenswerten 96 Milliardären gleich dahinter auf Rang fünf. So viel zu den absoluten Zahlen. Relativ zur jeweiligen Bevölkerung ergibt sich ein anderes Bild. In Hongkong, dem Spitzenreiter, kommen pro Milliardär (67 an der Zahl) 109 657 Normalsterbliche. Danach folgt gleich die Schweiz als Land mit der zweithöchsten Milliardärsdichte: Auf jeden einzelnen der hier hausenden 36 Superreichen kommen 232 556 nicht ganz so Vermögende. Die Milliardärskonzentration in den USA ist deutlich geringer; auf 571 858 Amerikaner kommt ein «Billionaire». In Frankreich sind pro Milliardär bereits 1,76 Mio. Citoyens zu Hause. Im hoch entwickelten Industriestaat Japan sind erstaunlicherweise nur 33 Milliardäre ansässig; dementsprechend gering ist die Dichte, geringer als in Thailand und nur noch wenig höher als in China (wäre übrigens dort die Milliardärskonzentration so hoch wie in Hongkong, dann lebten in der Volksrepublik 12 575 Milliardäre). Dass am Ende der dargestellten 25 Länder mit den meisten Milliardären die volkreichen Schwellenstaaten Indonesien und Indien rangieren, leuchtet ein. Dort kommen auf jeden Milliardär je rund 13 Mio. Menschen.