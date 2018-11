Bewährte Handelsstrategie vor dem Aus

Es ist wie ein Reflex: Jedes Mal, wenn es an den Börsen scheppert, ist von Kaufgelegenheiten und Buy the Dip die Rede. Buy the Dip bedeutet auf gut Deutsch, nach einem Kurstaucher zu kaufen. Es ist eine populäre Handelsstrategie unter Börsianern und basiert auf der Annahme, dass der Bullenmarkt weitergeht. Auch in den Oktoberturbulenzen reagierten Investoren mit Kaufaufträgen, was eine Gegenbewegung ermöglichte.

Die Buy-the-Dip-Strategie hat in den letzten zehn Jahren bestens funktioniert. Die Anleger konnten sich auf die Notenbanken verlassen, die mit offenen Geldschleusen die Hausse unterstützten.