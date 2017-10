Bewährungsprobe

Der US-Aktionär White Tale hat die geplante Fusion von Clariant (CLN 25.3 -0.94%) und Huntsman quasi im Alleingang gebodigt – dank purer Finanzkraft, aber auch mit Überzeugungsarbeit, die nicht zuletzt unter grösseren Clariant-Aktionären in der Schweiz Anklang gefunden hat. So gesehen, überrascht das Scheitern des Vorhabens nicht.

Doch nun steht die Investorenpartnerschaft aus 40 North und Corvex in der Pflicht. 40 North ist ein dem US-Bauzulieferer Standard Industries zugehöriges Anlagevehikel, Corvex ein aktivistischer Hedge Fund. Das garantiert kein deckungsgleiches Denken. Zusammen haben sie aber eine grosse Verantwortung auf sich genommen.

Fortan müssen sich zumindest die Co-CIO von 40 North und Co-CEO von Standard Industries, David Millstone und David Winter, an ihren Aussagen im FuW-Interview messen lassen. Sie seien da, um zu bleiben, seien langfristig orientiert und wollten Clariant weiterbringen. Sogar für dieses Weiterbringen gibt es eine Messlatte: Mindestens 1,8 Mrd. Fr. Mehrwert allein für die Clariant-Aktionäre hätte die Fusion gemäss den Heiratswilligen schaffen sollen. White Tale ist nun mitverantwortlich dafür, dass es mehr wird – nachhaltig.

Zumindest Millstone und Winter können sich keinen Fauxpas leisten. 2016 und 2017 akquirierten sie in Europa für Standard Industries zwei grössere Gesellschaften. Halten sie mit Clariant nicht Wort, wird das auch ihrem Ansehen als Industrielle schaden – ein Unternehmer wird sich zweimal überlegen, ob er seine Firma an sie verkaufen will. Beide wissen also, was auf dem Spiel steht, und das ist gut so.