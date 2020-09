Bezos erneut reichster US-Bürger

(Reuters) Amazon-Chef Jeff Bezos ist dem US-Magazin «Forbes» zufolge das dritte Jahr in Folge der reichste Amerikaner. Bezos, der auch als reichster Mensch der Welt gilt, verfüge über ein Vermögen von 179 Mrd. $, berichtete das Magazin am Dienstag. Auf Platz zwei und drei der Liste der 400 wohlhabendsten US-Bürger folgen demnach Microsoft-Gründer Bill Gates und Facebook-Chef Mark Zuckerberg mit aktuell 111 beziehungsweise 85 Mrd. $. Während der Amazon-Chef vom Trend zum Online-Shopping in der Pandemie profitiert haben dürfte, hat der Virusausbruch dem Geschäft von US-Präsident Donald Trump mit Büro-Immobilien und Hotels zugesetzt: Trumps Vermögen schmolz laut «Forbes» um 600 Mio. auf 2,5 Mrd. $ zusammen. Trump rutschte dadurch von Platz 275 auf Platz 352.

«Forbes» erklärte, die jährliche Liste des Magazins könne Einblick in das Vermögen von Mächtigen geben. Trump verweigert seit Jahren die sonst bei Präsidenten übliche Offenlegung seiner Steuerunterlagen. Damit sind die von «Forbes» geschätzten Einbussen seines Unternehmens Trump Organization ein Hinweis auf das Vermögen des Präsidenten. Anders als bei Trump konnte die Corona-Krise laut «Forbes» den reichsten Amerikanern insgesamt nichts anhaben: Zusammengerechnet stieg das Vermögen der 400 auf der Liste verzeichneten Personen um 250 Mrd. auf einen Rekordwert von 3,2 Bio. $. Neu auf der Liste mit einem Vermögen von elf Mrd. $ ist unter anderem Eric Yuan, der Chef von Zoom Video (ZM 389.65 11.05%) Communications. Der Trend zum Home Office in der Pandemie bescherte der Videokonferenz-Plattform einen Boom.