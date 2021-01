Biden versucht das Unmögliche

Zu beneiden ist Joe Biden nicht. Zwar hat der Demokrat erstmals seit Bill Clinton 1992 einen amtierenden Präsidenten aus dem Amt gejagt, mit 81 Mio. so viele Stimmen erhalten, wie noch nie jemand zuvor und im dritten Anlauf – nach 1988 und 2008 – seine Kandidatur zum höchsten Amt erfolgreich abgeschlossen. Die Freude über den Einzug ins Weisse Haus dürfte angesichts der Herausforderungen, mit denen sich der 46. Präsident der Vereinigten Staaten konfrontiert sieht, jedoch nur kurz gewährt haben. Die Amtseinführung am 20. Januar, die wegen der Coronaviruspandemie und der Gefahr von Anschlägen fast ohne Zuschauer stattfand, verdeutlichte das. Fünf Krisen zählte Biden in seiner Rede auf: das rasende Virus, die steigende Ungerechtigkeit, den systemischen Rassismus, den Klimawandel sowie den Angriff auf die Demokratie und die Wahrheit. Jede Krise allein würde laut Biden ausreichen, um das Land zu fordern: «Die Tatsache, dass wir ihnen allen auf einmal gegenüberstehen, stellt diese Nation vor eine der schwersten Aufgaben, die sie je hatte.»

Um die Krisen zu meistern, will Biden das Land einen, denn «vereint können wir grossartige Dinge erreichen», erklärte er vor dem Capitol, das nur gerade zwei Wochen zuvor von einem Mob gestürmt worden war. Konkret will er gute Arbeitsplätze schaffen, die Pandemie überwinden, die Mittelklasse wieder aufbauen, allen den Zugang zur Gesundheitsversorgung sichern sowie für Gleichheit unter den Rassen sorgen.

Hehre Worte zwar, aber schwierig umzusetzen, wie er in der Rede ergänzte. «Von Einheit zu sprechen, kann für manche wie eine törichte Fantasie klingen. Unsere Geschichte ist ein ständiger Kampf zwischen dem amerikanischen Ideal, dass wir alle gleich geschaffen sind, und der harten, hässlichen Realität, dass Rassismus, Nativismus, Angst und Dämonisierung uns schon lange auseinandergerissen haben.» Damit bringt Biden das Problem auf den Punkt und verdeutlicht, warum der Traum der Vereinigten Staaten noch nicht Realität ist.

Roter Faden in der Geschichte

Im Kern sind die Vereinigten Staaten eine Zweckgemeinschaft, gespalten seit der Gründung. Bereits die Wahl der Hauptstadt im Sumpf am Potomac-Fluss ist ein Kompromiss. Streitpunkt damals wie heute ist die Gleich- oder eben die Ungleichheit zwischen den Menschen unterschiedlicher Hautfarbe. Seit der Gründung oszilliert das Land in dieser Frage hin und her. Zuerst die Versklavung, dann ihr Verbot nach dem Bürgerkrieg (1861 bis 1865), ein Schritt in Richtung Gleichheit während der Zeit der Rekonstruktion (1863 bis 1877), zwei Schritte zurück unter der Segregationsbewegung von Jim Crow (1877 bis 1964), bis mit der Einführung des Diskriminierungsverbots dank des Civil Rights Acts (1964) und dem Wahlrecht für alle dank des Voting Rights Act (1965) vor dem Gesetz alle gleich gemacht wurden. Zumindest auf dem Papier. Faktisch sieht es anders aus. Minderheiten spüren systematische Benachteiligungen Tag für Tag. Sei es bei der Bildung, dem Zugang zu Bankkrediten oder der Behandlung durch die Polizei. Was das konkret bedeutet, erklärte Amanda Gorman in einem Interview der «Washington Post».

Die afroamerikanische Schriftstellerin rezitierte an der Amtseinführung von Biden ein Gedicht. Mit 22 Jahren ist sie die jüngste Person, der diese Ehre zuteilwurde. «Wenn man ein schwarzes Kind ist, das in Amerika aufwächst, müssen unsere Eltern das sogenannte Gespräch mit uns führen. Dabei geht es aber nicht um Blumen und Bienen und unsere sich verändernden Körper, sondern um die mögliche Zerstörung unserer Körper.» Ihre erste politische Erinnerung ist entsprechend, wie ihre Mutter ihr in «sehr jungen Jahren» die «Miranda-Rechte» vorlas; das sind die Rechte, die jeder hat, der in den USA verhaftet wird. Dass dies keine Panikmache ist, sah man in den vergangenen Jahren dutzendfach und das war auch der Grund, warum 2020, in der grössten Bürgerrechtsbewegung der US-Geschichte, Millionen auf die Strasse gingen. Sie fordern Gleichheit. Ganz anders hingegen sah der Antrieb derjenigen aus, die unter anderem mit der Flagge der Konföderierten am 6. Januar das US-Capitol stürmten. Sie wollen keine multiethnische Gesellschaft, sondern am Status quo festhalten. Diese Gruppen zu vereinen, ist unmöglich.

Kaum einfacher ist es, zwischen den Demokraten und den Republikanern eine Brücke zu schlagen. Auch weil mit 139 Abgeordneten die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus sowie acht Mitglieder im Senat dafür votierten, Biden die Wahl zum Präsidenten abzusprechen. Die Republikanische Partei ist damit ein Spiegelbild der Wählerbasis. Laut einer Umfrage der Medienplattform Vox vor der Amtseinführung gaben die Hälfte der befragten Republikaner an, dass sie dem Wahlergebnis nicht trauen und dass Biden nicht den Eid ablegen sollte. Biden wird dennoch versuchen, diese kritischen Amerikaner für sich zu gewinnen. Seine einzige Chance ist es, ihre Situation spürbar zu verbessern. Darum hat Biden noch vor dem Antritt ein Hilfspaket in der Höhe von 1,9 Bio. $ lanciert und versucht, mit mehreren präsidialen Verfügungen die Pandemie in den Griff zu bekommen. Für den Präsidenten ist das von den diversen Prioritäten des Weissen Hauses momentan die wichtigste. Doch auch bei den anderen Prioritäten, wie dem Klimawandel und der Immigration, hat der Demokrat durch Verfügungen, Ankündigungen und einen Gesetzesentwurf bereits in den ersten Tagen versucht, Akzente zu setzen. Doch einfach wird das Regieren nicht. Zwar kann Biden, wie dies seine Vorgänger bereits gemacht haben, über Verfügungen Einfluss nehmen, doch ist das weder nachhaltig noch gelingt damit der grosse Wurf. Dafür braucht es neue Gesetze und entsprechend die Zusammenarbeit der Republikaner im Senat.

Dämonisierung als Politik

Die Republikaner sind kaum bereit, Biden die Hand zu reichen. Das zeigt sich beispielsweise in der Zahl der Kabinettsmitglieder in Bidens Regierung, die vom Senat bestätigt wurden. Zum Amtsantritt hatte die Kammer erst ein Kabinettsmitglied bestätigt. Die Republikaner dürften auch bei Gesetzesvorlagen den Demokraten das Leben schwer machen. Dank des Filibusters ist die Partei in der Minderheit selbst mit 41 Stimmen fähig, Gesetzesvorlage zu blockieren. Einziger Ausweg ist dafür das Reconciliation-Verfahren des jährlichen Budgets, das 1974 extra eingeführt wurde, um das Filibuster zu umgehen. Weil das Verfahren primär Haushaltfragen regelt, ist es in der Ausgestaltung aber limitiert. Dennoch ist es ein wichtiger Weg, um Gesetze zu verabschieden. Donald Trump konnte dadurch 2017 seine Steuerreform umsetzen, scheiterte hingegen wegen parteiinternen Widerstands an der Abschaffung von Obamacare.

Auf internen Widerstand muss auch Biden achten, halten die Demokraten im Senat doch nur eine hauchdünne Mehrheit. Dennoch gibt es auch Zeichen der Hoffnung. In beiden Kammern versuchen gemässigte Abgeordnete, über die Parteigrenze hinweg einen Mittelweg zu finden. Wie nachhaltig und gangbar dieser Weg ist, muss sich aber erst noch zeigen. Zu viel Hoffnung darf Biden darauf nicht setzen. Das erklärte der ehemalige Präsident Barack Obama in einem Interview mit dem Magazin «The Atlantic» vergangenen Herbst: «Das Problem mit den Republikanern war nicht, dass ich sie nicht genug umworben hätte. Wir haben sie zu allem eingeladen: Filmabende, Staatsdinner, Camp David, was auch immer. Das Problem war, dass sie es politisch vorteilhaft fanden, mich und die Demokratische Partei zu verteufeln. Dies wurde durch Medien wie Fox News noch verstärkt.» Mit der Zeit seien sie mit der Dämonisierung so erfolgreich gewesen, dass es sehr schwierig für sie wurde, Kompromisse zu schliessen oder sogar als freundlich angesehen zu werden. An dieser Strategie dürften die Republikaner im noch polarisierteren Land festhalten. Daran kann auch Biden nichts ändern.