Bidens grausamer Sommer

Leistung und Hinterlassenschaft eines Regierungschefs werden gewöhnlich stärker dadurch bestimmt, wie er Probleme bewältigt, als durch die Frage, ob er übertriebene Wahlkampfversprechen oder Visionen vom gelobten Land erfüllt. US-Präsident Joe Biden ist derzeit dabei, diese Lektion während seines ersten Sommers im Amt zu lernen. Die Realität ist dabei, seine Pläne grob durcheinanderzubringen.

Zum Autor Michael J. Boskin ist Professor für Volkswirtschaft an der Universität Stanford und Senior Fellow an der Hoover Institution.

Viele derartige Probleme, wie etwa die Terroranschläge vom 11. September 2001 oder die Covid-19-Pandemie, treten unerwartet auf, andere dagegen – wie etwa eine anhaltende Inflation und lange Kriege – sind vorhersehbarer. Bidens Probleme in diesem Sommer fallen in letztere Kategorie. Seine radikale Wirtschaftsagenda hat in vorhersehbarer Weise Verwerfungen zwischen den Demokraten im Kongress aufgedeckt und das Risiko erhöht, dass Wähler aus der Mitte und solche, die keiner der beiden grossen Parteien zuzurechnen sind, ihre Wahlentscheidung bereuen. Die Demokraten sind inzwischen zu Recht besorgt, dass die Republikaner in den Zwischenwahlen 2022 das Repräsentantenhaus zurückerobern könnten.

Natürlich kann sich Biden hiervon noch erholen. Doch nach seiner katastrophalen Entscheidung, ohne einen Plan zur sicheren Evakuierung von Amerikanern, Verbündeten und den Tausenden von Afghanen, die durch Unterstützung der US-geführten Operationen im Land ihr Leben riskiert haben, die letzten amerikanischen Truppen aus Afghanistan abzuziehen, ist die einem neuen Regierungschef eingeräumte Schonfrist eindeutig vorbei.

Eindruck der Schwäche

Biden hat den Rat führender Militärs und Diplomaten ignoriert, eine kleine Resttruppe aufrechtzuerhalten, um die afghanische Armee – die anderthalb Jahre lang für Stabilität gesorgt hatte, ohne dass ein einziger US-Soldat im Gefecht fiel – mit nachrichtendienstlichen Erkenntnissen und Luftunterstützung zu versorgen. Er hat sich auch nicht die Mühe gemacht, die Nato-Verbündeten zu konsultieren, deren Truppenstärke vor Ort das kleine verbleibende US-Kontingent deutlich übertraf.

Die Demokraten hoffen, dass das Afghanistandebakel den Wählern im November 2022 nicht mehr so bewusst sein wird. Doch die Einnahme Kabuls könnte bleibende Auswirkungen haben, indem sie die Vorstellung verstärkt, dass Biden und seine Berater schwach sind und der Aufgabe, mit einer gefährlichen Welt fertigzuwerden, nicht gewachsen sind. Zugleich könnte sie das wirtschaftspolitische Programm der Regierung gefährden.

Die extremen Linken in der Demokratischen Partei verlangen, das vom Senat bereits verabschiedete 1 Bio. $ schwere Infrastrukturgesetz in Geiselhaft zu nehmen, um die Verabschiedung eines massiven, radikalen Umverteilungsgesetzes im Volumen von 3,5 Bio. $ zu erzwingen, das ohne jede Arbeitsanforderung dauerhafte neue Ansprüche begründet. Die wenigen Gemässigten in der Partei werden da verständlicherweise störrisch.

Inflation bereitet Sorgen

Doch der Kampf im Kongress ist nicht Bidens einzige Quelle wirtschaftlicher Nöte. Die Inflation ist steil in die Höhe geschossen; der Kern-Konsumentenpreisindex ist in den letzten zwölf Monaten (bis einschliesslich Juli) über 4,3% gestiegen – ein Niveau, das 1971 den konservativen Präsidenten Richard Nixon veranlasste, verzerrende Lohn- und Preiskontrollen zu verhängen. Zudem lässt die Messgrösse der Kerninflation die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise unberücksichtigt, die derzeit noch schneller steigen und budgetbewussten Wählern zweifellos Sorgen machen.

Zwar spiegelt ein Teil der heutigen hohen Inflation die Erholung vom Preisverfall des letzten Jahres, und ein Teil ist durch temporäre Störungen der Lieferketten bedingt (zum Beispiel hat ein Mangel an Halbleitern die Automobilproduktion beeinträchtigt). Doch falls das Fed zum Schluss kommen sollte, dass es früher als erwartet etwas gegen die Inflationsgefahr tun muss, wird der Zinsaufwand für Bidens enorme Defizite (zusammen mit den bereits von Donald Trump und Barack Obama angehäuften hohen Defiziten) steil steigen. Das würde sein teures innenpolitisches Ausgabenprogramm unbezahlbar machen.

Schlimmer noch ist, dass sich die Deltavariante des Coronavirus mit hohem Tempo verbreitet und dass die Impfungen (trotz massiver Ausgaben und täglicher Ermahnungen durch den Präsidenten) hinter den Regierungsprognosen zurückliegen. Zusammen drohen diese Faktoren die starke wirtschaftliche Erholung, die Biden geerbt hat, zunichtezumachen.

Energieprobleme und Migration

Die Leistung der Regierung in anderen Fragen war gleichermassen stümperhaft. Nachdem sie in einem schlecht durchdachten Versuch, den Übergang von fossilen Brennstoffen zu «sauberer» Energie zu beschleunigen, die einheimische Energieproduktion beschränkt hatte, fand sie sich jüngst in der unangenehmen Lage wieder, die Opec drängen zu müssen, mehr Öl zu fördern.

Die Risiken der Begrenzung der Produktion fossiler Brennstoffe hätten offensichtlich sein müssen: Deutschland nutzt noch immer grosse Mengen an Braunkohle (die schmutzigste Form von Kohle), um steil steigende Kosten und die starke Belastung für das Stromnetz zu bewältigen, und Kalifornien – dem Staat, der die Umstellung «anführt» – fehlt es in Spitzenverbrauchszeiten an vielen Gigawatt Strom. Biden hat zudem den Weg für die Fertigstellung der Erdgasleitung Nord Stream 2 freigemacht, die Europa noch stärker vom russischen Gas abhängig machen wird.

Zugleich hat Bidens Lockerung einiger Einwanderungs- und Grenzbestimmungen der Trump-Ära eine Rekordzahl Migranten bewogen, sich aus Dutzenden von Ländern zur Südgrenze der USA aufzumachen. Die örtlichen karitativen Einrichtungen, Krankenhäuser und Kommunen sind schon jetzt überfordert, und viele illegale Einwanderer wurden angeblich in die USA gelassen, obwohl sie positiv auf Covid-19 getestet wurden.

Wie einst Jimmy Carter

Das Regieren ist in grossen, vielfältigen und komplexen Gesellschaften nicht einfach. Es umfasst Entscheidungen und Kompromisse, die nicht bei allen beliebt sind. Doch nachdem er ausdrücklich mit dem Versprechen angetreten war, Normalität und Mässigung wiederherzustellen, hat sich Bidens Regierung bisher als inkompetent und stümperhaft erwiesen.

Der ehemalige Verteidigungsminister und CIA-Direktor Leon Panetta hat die Wiedereroberung Afghanistans durch die Taliban mit John F. Kennedys Schweinebucht-Fiasko verglichen. Doch eine bessere Analogie ist Präsident Jimmy Carters unkoordinierter Versuch von 1979, die in Teheran als Geiseln festgehaltenen Amerikaner zu befreien. Carter hat sich davon politisch nie erholt, Kennedy sehr wohl: Er beendete die Kubakrise mit der Einigung, gegen den Abzug sowjetischer Raketen aus Kuba amerikanische Raketen aus der Türkei zurückzuziehen.

Düstere Aussichten

Kann sich Biden von den Fiaskos dieses Sommers erholen und sein Wirtschaftsprogramm retten? Wird seine vermeintliche Schwäche zu zusätzlichen Krisen im Ausland führen, die Ressourcen und Aufmerksamkeit binden? Die Geschichte hält hierzu widersprüchliche Lehren parat. Als Präsident Ronald Reagan vom glücklosen Carter eine Rekordinflation erbte, unterstützte er die Bemühungen des Notenbankchefs Paul Volcker zur Inflationsbekämpfung. Die hierdurch bedingte Rezession bescherte seiner Partei in den Zwischenwahlen 1982 schwere Verluste. Doch die darauf folgende starke Konjunkturerholung bereitete den Boden für Reagans erdrutschartige Wiederwahl und daran anschliessende erfolgreiche Gesetzesvorhaben, darunter die richtungsweisende Steuerreform von 1986.

Trump, der 2019 gute Aussichten auf die Wiederwahl hatte, scheiterte trotz des Erfolgs der Operation Warp Speed – seines Programms zur Beschleunigung der Entwicklung wirksamer Impfstoffe – an der Covid-19-Pandemie und der hierdurch bedingten Rezession. So, wie es derzeit bei Biden läuft, könnte es ihm sogar noch schlechter ergehen.

