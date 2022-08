Biermarkt Schweiz

Was Kartelle oder eben offene Konkurrenz bewirken, dafür liefert der Schweizer Biermarkt besten Anschauungsunterricht. Von 1935 bis 1991 war alles starr reglementiert, vom Absatz über die Preise bis hin zu Qualität und Produktpalette. Die Aufhebung des Kartells Anfang der Neunzigerjahre hatte dann namentlich zwei Konsequenzen. Die träge gewordenen helvetischen «Grössen» – Feldschlösschen, Calanda Haldengut, Eichhof – wurden binnen weniger Jahre ­allesamt von ausländischen, im Weltmarkt gestählten Braukonzernen geschluckt. Andererseits blühte die Szene der Kleinbrauereien auf. Während in der Schweiz bis zum Ende des Kartells jahrzehntelang um die 60 Braustätten existierten, nahmen ihre Zahl nach 1991 rasant zu. 2010 waren es 320 Brauereien, zwischen 2015 und vergangenem Jahr hat sich die Zahl auf fast 1300 verdoppelt. Die allermeisten von ihnen sind lokale Mikrobrauereien, die eine breite Palette an Spezialitätenbieren (Craft Beers) herstellen – statt hellblonde Ödnis wie vor dreissig Jahren: schäumende Vielfalt. Mittlerweile ist jeder fünfte Gerstensaft ein IPA, ein Amber, ein Red Ale etc. Mit 139 Brauereien pro 1 Mio. Einwohner weist die Schweiz die mit Abstand höchste Dichte auf, weit vor Tschechien. Bezüglich Pro-Kopf-Konsum ist es gerade umgekehrt: Während ein Tscheche 135 Liter «Arbeitersekt» pro Jahr bechert, begnügt sich ein Schweizer mit «nüchternen» 51 Litern.