Big Apple Talk: Bitcoin kommt an Wallstreet an

Das Baseballteam der New York Mets gehört zurzeit zu den besten der US-Profiliga. Am Sonntag schlugen sie die Atlanta Braves 5:2. Und jedes Mal, wenn die Zuschauer auf den gigantischen Grossbildschirm im Stadion im Stadtteil Queens blickten, auf dem der Spielstand eingeblendet wird, fiel ihnen unweigerlich das riesige Werbebanner von Sponsor Tezos darunter auf.

In der Schweiz wird man sich an das Blockchain-Unternehmen noch erinnern. 2016 siedelte sich das Start-up des US-Ehepaars Arthur und Kathleen Breitman mit einer Stiftung in Zug an. Hier stand ihnen kein lästiges US-Wertpapierrecht im Weg und keine unangenehme Unternehmenssteuer. Mit der Ausgabe einer eigenen Kryptowährung namens Tez nahmen sie den damaligen Rekordbetrag von über 220 Mio. $ ein.

Neue Entdeckungsgrenzen

Seit seinem Höhepunkt im Oktober 2021 hat der Tez nun rund drei Viertel an Wert verloren. So erging es vielen Kryptowährungen, nachdem die US-Notenbank Fed Ende 2021 signalisierte, die Geldpolitik dieses Jahr straffen zu wollen. Davor erlebten sie in Zeiten rekordtiefer Zinsen eine fabelhafte Hausse und vollends ihren Durchbruch in der öffentlichen Wahrnehmung. Das lag auch an einer nie dagewesenen Werbeoffensive.